Η 31χρονη που άφησε το σπίτι της και ζει σε 12 τ.μ. χωρίς ενοίκιο: «Δεν θέλω να περιμένω τις διακοπές για να ταξιδέψω»

Χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, ρεύμα και νερό όπως σε ένα συμβατικό σπίτι, η Diana ζει σε τροχόσπιτο και εξηγεί γιατί η ελευθερία ήταν σημαντικότερη από την οικονομία.

Για πολλούς ανθρώπους, η ιδέα να αφήσουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν σε έναν χώρο μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων μοιάζει με μια δύσκολη απόφαση, γεμάτη περιορισμούς και πρακτικά προβλήματα. Για την 31χρονη Diana Cabezas, όμως, από το Τολέδο της Ισπανίας, ήταν ένας τρόπος να αποκτήσει τη ζωή που ονειρευόταν από την εφηβεία της. Πριν από περίπου έναν χρόνο, άφησε το διαμέρισμά της και εγκαταστάθηκε σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το οποίο έγινε ταυτόχρονα το σπίτι και η βάση των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.

«Δεν πληρώνω ενοίκιο, ρεύμα ή νερό. Άφησα το διαμέρισμά μου για να γίνω ψηφιακή νομάδα», έχει εξηγήσει η ίδια, περιγράφοντας τη νέα της πραγματικότητα. Η Diana μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στον λογαριασμό της στο Instagram, @soyailenx, όπου έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 117.000 ακολούθους. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα μιας ζωής με διαρκείς μετακινήσεις και διαφορετικά τοπία, βρίσκεται μια επιλογή που δεν έγινε απλώς για να μειώσει τα μηνιαία έξοδά της.

Ένα όνειρο από τα 14

Η ιδέα να ζήσει σε όχημα που θα της επέτρεπε να ταξιδεύει γεννήθηκε όταν ήταν μόλις 14 ετών. Τότε, παρακολουθώντας ένα βίντεο με ένα ζευγάρι που γυρνούσε τον κόσμο με το όχημά του, άρχισε να φαντάζεται μια διαφορετική καθημερινότητα. Δεν ήθελε να περάσει τη ζωή της ακολουθώντας μια σταθερή διαδρομή ανάμεσα στη δουλειά, στο σπίτι και στις λίγες ημέρες άδειας που θα είχε στη διάθεσή της κάθε χρόνο.

«Έβλεπα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μου παραπονιούνταν για τη ζωή τους και περίμεναν με ανυπομονησία τις δύο ή τρεις εβδομάδες διακοπών τον χρόνο. Εγώ δεν ήθελα αυτό», έχει αναφέρει. Η επιθυμία της δεν ήταν να εγκαταλείψει κάθε επαγγελματική υποχρέωση, αλλά να μπορεί να εργάζεται χωρίς να είναι αναγκασμένη να βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο μέρος.

Πριν καταλήξει στο σημερινό της σπίτι, είχε αγοράσει ένα βαν με σκοπό να το διαμορφώσει κατάλληλα. Στις αρχές του 2026, ωστόσο, αποφάσισε να το πουλήσει και να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινούμενου, ήδη εξοπλισμένου για τις ανάγκες της. Η αλλαγή αυτή τής έδωσε τη δυνατότητα να περάσει από την ιδέα στην πράξη, έχοντας πλέον έναν χώρο σχεδιασμένο για να καλύπτει τις καθημερινές της ανάγκες.

Δεν είναι μόνο τα χρήματα

Η ζωή χωρίς ενοίκιο και τους συνηθισμένους λογαριασμούς μπορεί να ακούγεται δελεαστική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης πιέζει τα εισοδήματα πολλών νέων. Η ίδια, όμως, ξεκαθαρίζει ότι η οικονομία δεν ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφασή της. Ένα αυτοκινούμενο με τον απαραίτητο εξοπλισμό απαιτεί σημαντική αρχική επένδυση και, όπως έχει παραδεχτεί, με τα χρήματα που διέθεσε θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα σε μια μικρότερη πόλη.

Αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να μην αισθάνεται δεμένη με ένα συγκεκριμένο σπίτι ή μια συγκεκριμένη περιοχή. Η δυνατότητα να αλλάζει τοποθεσία, να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να ανακαλύπτει διαφορετικά μέρη χωρίς να περιμένει την επόμενη άδειά της είναι, όπως λέει, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της νέας ζωής της.

Το τροχόσπιτο λειτουργεί ως ένας μικρός, πολυλειτουργικός χώρος, όπου μπορεί να ξεκουράζεται, να μαγειρεύει και να οργανώνει την εργασία της. Η ίδια θεωρεί ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένο από ένα δωμάτιο προς ενοικίαση, καθώς διαθέτει τις βασικές ανέσεις που χρειάζεται για να ζει καθημερινά, παρά τα περιορισμένα τετραγωνικά του.

Η καθημερινότητα σε 12 τετραγωνικά

Η ζωή σε ένα αυτοκινούμενο, πάντως, απαιτεί διαφορετική οργάνωση από εκείνη ενός συμβατικού σπιτιού. Ακόμη και απλές δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο των ρούχων, χρειάζονται προγραμματισμό, ενώ η διαχείριση του νερού αποτελεί μια διαρκή υποχρέωση. Η Diana πρέπει να υπολογίζει πού θα ανεφοδιάσει τις δεξαμενές της και να εντοπίζει σημεία εξυπηρέτησης, τα οποία δεν είναι πάντοτε δωρεάν.

Παράλληλα, η μετακίνηση δεν σημαίνει ότι μπορεί να αγνοεί τα έξοδα. Η αγορά και η συντήρηση του οχήματος, τα καύσιμα, η ασφάλιση και οι πιθανές χρεώσεις σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης αποτελούν μέρος της πραγματικότητας ενός τέτοιου τρόπου ζωής. Το γεγονός ότι δεν πληρώνει τους συνηθισμένους λογαριασμούς ενός διαμερίσματος δεν σημαίνει ότι έχει μηδενικά έξοδα, αλλά ότι τα διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Η επαγγελματική της καθημερινότητα συνδέεται επίσης με τις μετακινήσεις. Η Diana εργάζεται ως τραγουδίστρια σε ορχήστρα, μια δραστηριότητα που την οδηγεί σε διάφορες περιοχές για εκδηλώσεις και πανηγύρια. Παράλληλα, προσπαθεί να αναπτύξει μια δραστηριότητα που θα της επιτρέπει να εργάζεται εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει αρχίσει να προσελκύει διαφημιστικές συνεργασίες.

Μέσα σε περίπου έξι μήνες, είχε ταξιδέψει σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας και σε περιοχές της Πορτογαλίας. Στα σχέδιά της βρίσκεται και ένα ταξίδι στο Μαρόκο, με το αυτοκινούμενο να περνά μαζί της απέναντι από το στενό του Γιβραλτάρ. Οι μετακινήσεις της, πάντως, δεν είναι ακόμη αδιάκοπες, καθώς, όπως έχει διευκρινίσει, τα ταξίδια της διαρκούν προς το παρόν έως δύο εβδομάδες κάθε φορά.

Η ελευθερία έχει και δυσκολίες

Ένα από τα ζητήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει είναι η ασφάλεια. Η Diana χρησιμοποιεί κάμερες και μικρά πρακτικά τεχνάσματα για να προστατεύει το όχημά της, ενώ διαθέτει ασφάλιση που καλύπτει τόσο το αυτοκινούμενο όσο και την ίδια και τον σκύλο της. Η ίδια δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα με τη μοναχικότητα, καθώς απολαμβάνει να περνά χρόνο μόνη της.

Πιο απαιτητική αποδείχθηκε η έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων όσων δεν κατανοούν την επιλογή της. Η προβολή της καθημερινότητάς της έχει φέρει νέες ευκαιρίες, αλλά και σχόλια για έναν τρόπο ζωής που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Παρά τις δυσκολίες, η Diana αισθάνεται ότι έχει κερδίσει εμπειρίες που δύσκολα θα αποκτούσε μένοντας στο ίδιο μέρος. Όπως έχει πει, αυτή η αλλαγή έχει αναζωπυρώσει τη δημιουργικότητά της και της δίνει τη δυνατότητα να εμπνέει ανθρώπους που αναζητούν μια διαφορετική καθημερινότητα.

Δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι η ζωή σε αυτοκινούμενο είναι κατάλληλη για όλους. Η συμβουλή της σε όποιον σκέφτεται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο είναι να δοκιμάσει πρώτα να νοικιάσει ένα βαν ή ένα τροχόσπιτο, ώστε να διαπιστώσει αν μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του. Για την ίδια, το ζητούμενο δεν ήταν να αποκτήσει το φθηνότερο δυνατό σπίτι, αλλά να πάψει να εξαρτά τα ταξίδια και τις εμπειρίες της από τις λίγες εβδομάδες διακοπών που θα της επέτρεπε η συμβατική ζωή.