Το φινάλε του «Ted Lasso» άφησε αναπάντητα ερωτήματα: Θα υπάρξει πέμπτη σεζόν;

Οι fans του «Ted Lasso» περιμένουν την 5η σεζόν και ο δημιουργός του, Μπρένταν Χαντ έχει κάτι να πει.

Το «Ted Lasso» είναι από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών και έχει καταφέρει να έχει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Το φινάλε της τέταρτης σεζόν μάλλον σου άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία, αρκετές ιστορίες των αγαπημένων σου χαρακτήρων βρήκαν τον δρόμο τους προς ένα όμορφο κλείσιμο. Το μεγάλο ερώτημα, φυσικά, είναι αν η σειρά του Apple TV θα επιστρέψει για πέμπτη σεζόν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συνέχεια, ωστόσο οι δηλώσεις του Μπρένταν Χαντ αφήνουν ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας. Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον προπονητή Μπιρντ, είναι επίσης ένας από τους δημιουργούς, σεναριογράφους και εκτελεστικούς παραγωγούς της σειράς. Και, όπως αποκάλυψε, θα ήθελε πολύ να δει την ιστορία να συνεχίζεται.

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