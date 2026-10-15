Η EON γίνεται Nova TV και φέρνει μια νέα τηλεοπτική εμπειρία θέασης!

Μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης έρχεται από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς η ΕΟΝ δίνει τη θέση της στη Nova TV φέρνοντας νέο look, ταχύτητα και αίσθηση. Η Nova TV δεν αλλάζει απλά ονομασία, αλλά αναβαθμίζει την εμπειρία, κάνοντας την εύρεση περιεχομένου πιο γρήγορη από ποτέ και με την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση.

Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της τρίτης γενιάς της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας της United Group, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του οποίου μέλος είναι η Nova, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν στη Nova TV:

Νέα χρωματική παλέτα και πλοήγηση.

Πιο εύκολη εύρεση περιεχομένου, νέο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, Preview Videos, Γρήγορη σύνδεση.

Premium Profiles & Avatars, ανανεωμένο Παιδικό προφίλ, Sports Mode για την απόλυτη αθλητική εμπειρία, Catch-up 7 ημερών, Συνέχιση θέασης, Υπενθυμίσεις, Ενιαία εμπειρία σε κάθε συσκευή.

Visitor Mode.

Τι νέο έρχεται στη Nova TV

Νέα Χρωματική Παλέτα & Πλοήγηση: Νέα χρώματα που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και μετατρέπουν την πλοήγηση σε μια κινηματογραφική εμπειρία. Το μενού της υπηρεσίας αλλάζει διάταξη και δίνει χώρο για καλύτερη αποτύπωση του περιεχομένου, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις.

Ακόμη πιο Εύκολη Εύρεση Περιεχομένου: Η Αρχική Σελίδα εμπλουτίζεται με περισσότερες προτάσεις, μεταξύ των οποίων Προσεχείς Αθλητικές Μεταδόσεις, απευθείας μετάβαση στους καταλόγους ανά genre περιεχομένου και τα Πιο Δημοφιλή της πλατφόρμας. Και αν έβλεπες Live πρόγραμμα σε κάποιο κανάλι, η τηλεόραση σου το φέρνει στην 1η θέση της Αρχικής Σελίδας όταν ανοίξεις ξανά τη Nova TV.

Οπτικοποιημένος Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG με Thumbnails): Το πρόγραμμα των καναλιών αποκτά πλούσιες εικόνες, ώστε ο χρήστης να διακρίνει αμέσως τι παίζει και να επιλέγει αυτό που του αρέσει.

Preview Videos: Η επιλογή του τι θα παρακολουθήσεις γίνεται πιο εύκολη από ποτέ με τα preview videos σε banners και στη σελίδα των assets.

Premium Profiles & Avatars: Η προσωποποίηση περνάει σε άλλο επίπεδο με μια τεράστια ποικιλία από νέα, cool avatars.

Kids Profile: Το παιδικό προφίλ αποκτά την ίδια αισθητική με τα προφίλ των ενηλίκων, διατηρώντας στο 100% τον γονικό έλεγχο, για τη μέγιστη προστασία των μικρών τηλεθεατών. Αγαπημένοι Παιδικοί Ήρωες, πλούσιος On Demand κατάλογος και ποικιλία παιδικών καναλιών – τα περισσότερα στην αγορά - προσφέρουν μια τεράστια γκάμα θεάματος.

Visitor Mode: Για πρώτη φορά, όλοι μπορούν να εξερευνήσουν το περιβάλλον και το περιεχόμενο της Nova TV χωρίς να συνδεθούν! Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα, να δουν καταλόγους και τίτλους, και να πάρουν μια γερή δόση από την εμπειρία Nova TV.

Σύνδεση στη στιγμή: Η σύνδεση στη Nova TV γίνεται πιο γρήγορη και πιο απλή σε κάθε συσκευή!

Sports Mode για την απόλυτη αθλητική εμπειρία! Ζωντανά αποτελέσματα αγώνων, Συνθέσεις ομάδων, Στατιστικά παικτών, Βαθμολογίες κορυφαίων διοργανώσεων, Επιδόσεις κάθε παίκτη, Live ενημέρωση λεπτό προς λεπτό μέσα από μια αναβαθμισμένη εμπειρία.

Catch-up 7 ημερών για να μην χάνεις τίποτε. Πήγαινε πίσω στο Live πρόγραμμα έως 7 ημέρες και δες αυτό που έχασες.

Συνέχιση θέασης για απόλυτο flexibility. Βλέπεις κάτι και χτύπησε το τηλέφωνο; Μείνε ήσυχος. Η Nova θυμάται το σημείο που σταμάτησες για να συνεχίσεις από εκεί.



Υπενθυμίσεις για το αγαπημένο σου πρόγραμμα! Παίζει το βράδυ το αγαπημένο σου πρόγραμμα και δεν θέλεις να το χάσεις; Η Nova TV είναι εδώ για να σου το υπενθυμίσει. Πάτα την Υπενθύμιση και θα σου έρθει Notification για να συντονιστείς.

Ενιαία εμπειρία σε κάθε συσκευή: Ξεκίνησες να βλέπεις κάτι στο tablet και θέλεις να συνεχίσεις στην τηλεόραση; Μπορείς! Ξεκίνησες να βλέπεις κάτι στην τηλεόραση και πρέπει να συνεχίσεις on-the-go; Άνοιξε τη Nova TV στο κινητό. Σε όποια συσκευή θέλεις και με τις ίδιες προσωποποιημένες προτάσεις ανά προφίλ.

Η νέα Nova TV θα φτάσει σταδιακά στις συσκευές όλων των υφιστάμενων πελατών τηλεόρασης, προσφέροντάς τους μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη τηλεοπτική εμπειρία. Οι αναβαθμίσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου.

Για την είσοδο στις εφαρμογές της νέα Nova TV, οι συνδρομητές θα χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς που έχουν στην ΕΟΝ.

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=uc.flex.gr

iOS - https://apps.apple.com/us/app/nova-tv/id6758457637

Huawei - https://appgallery.huawei.com/#/app/C116789313

