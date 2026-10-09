Η «Νόσος του Νόμπελ»: Η τάση των επιστημόνων να αναπτύσσουν παράλογες και μερικές φορές επικίνδυνες πεποιθήσεις

Η «νόσος του Νόμπελ» περιγράφει το παράδοξο φαινόμενο όπου σπουδαίοι επιστήμονες υιοθετούν αλλόκοτες και ψευδοεπιστημονικές θεωρίες μετά τη διεθνή βράβευσή τους.

Με αφορμή τις βραβεύσεις Νόμπελ για το 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά σε μια παράδοξη συνέπεια της ανώτατης αυτής επιστημονικής διάκρισης. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, τιμημένος με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, είχε δηλώσει κάποτε: «Η υπερβολική εκτίμηση με την οποία περιβάλλεται το έργο της ζωής μου με κάνει να νιώθω πολύ αμήχανα. Αισθάνομαι υποχρεωμένος να θεωρώ τον εαυτό μου έναν ακούσιο απατεώνα».

Ο σπουδαίος φυσικός υπέφερε προφανώς από το λεγόμενο σύνδρομο του απατεώνα. Ωστόσο, άλλοι νομπελίστες δεν επέδειξαν την ίδια ταπεινοφροσύνη, αναπτύσσοντας στη συνέχεια θεωρίες που απέχουν παρασάγγας από την επιστημονική λογική.

Η εκδήλωση της «Νόσου του Νόμπελ» στη Φυσική

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «νόσος του Νόμπελ» ή «νομπέλιτιδα», περιγράφει την τάση ορισμένων βραβευμένων επιστημόνων να ασπάζονται ψευδοεπιστημονικές αντιλήψεις, συχνά εκτός του πεδίου ειδίκευσής τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πιερ Κιουρί, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη του ραδίου και του πολωνίου μαζί με τη Μαρία Κιουρί. Μετά τη βράβευσή του, άρχισε να συμμετέχει σε πνευματιστικές συνεδρίες, πιστεύοντας ότι η διερεύνηση των παραφυσικών φαινομένων θα βοηθούσε στην κατανόηση του μαγνητισμού.

Παρόμοια πορεία ακολούθησε και ο Τζόζεφ Τόμσον (Νόμπελ Φυσικής 1906 για την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου), ο οποίος διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών για 34 χρόνια. Αν και διατηρούσε επιστημονική αμφισβήτηση απέναντι σε απάτες μέντιουμ, υποστήριζε θερμά την έρευνα για τη τηλεπάθεια κοντινής εμβέλειας.

Από το «εκτόπλασμα» στις επικίνδυνες θεωρίες

Στην Ιατρική, ο Σαρλ Ρισέ (Νόμπελ 1913) επινόησε τον όρο «εκτόπλασμα», θεωρώντας ότι εκκρίνεται από μέντιουμ, τα οποία στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν κόλπα όπως την κατάποση υφασμάτων.

Δυστυχώς, η «νόσος» δεν περιορίζεται σε γραφικές δοξασίες. Στην περίπτωση του Τζέιμς Γουότσον, εκδηλώθηκε με καταρριφθείσες θεωρίες σχετικά με τη φυλή και τη νοημοσύνη. Παράλληλα, ο Ρίτσαρντ Σμόλεϊ (Νόμπελ Χημείας 1996) στράφηκε εναντίον της εξέλιξης, ενώ άλλοι υποστήριξαν την ευγονική ή τις λοβοτομές.

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του Κάρι Μάλις (Νόμπελ Χημείας 1993), ο οποίος εξέφρασε αμφισβήτηση για την κλιματική αλλαγή και το AIDS, υποστηρίζοντας την αστρολογία και ισχυριζόμενος ότι είχε συναντήσει ένα λαμπερό πράσινο ρακούν πάνω σε μοτοσικλέτα που του μίλησε.

Τα αίτια του φαινομένου

Πού οφείλεται όμως αυτή η διολίσθηση; Ο νομπελίστας Πολ Νερς επισημαίνει πως η εξωτερική πίεση από τα μέσα ενημέρωσης ωθεί τους βραβευμένους να τοποθετούνται για θέματα εκτός του αντικειμένου τους.

Όπως ανέφερε: «Στα μάτια πολλών ανθρώπων, έγινα ξαφνικά ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο σχεδόν για τα πάντα... Αλλά ειδικός στα πάντα ασφαλώς και δεν είμαι».

Παράλληλα, ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο σε γνωστικά σφάλματα, όπως η ψευδαίσθηση της παντογνωσίας, ο ναρκισσισμός και το «σύνδρομο του γκουρού», που οδηγούν ακόμη και λαμπρά μυαλά σε σοβαρά σφάλματα κριτικής σκέψης.

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