Οπτογενετική: Τι είναι η τεχνική που ελέγχει τα κύτταρα του εγκεφάλου με φως και κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2026

Οι νικητές του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής 2026, Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel τιμήθηκαν για τις ανακαλύψεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη της οπτογενετικής.

Μια τεχνική που χρησιμοποιεί το φως για να ελέγχει συγκεκριμένα κύτταρα του εγκεφάλου κέρδισε Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2026. Τι ακριβώς είναι η οπτογενετική και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική για την κατανόηση του εγκεφάλου;

Τι είναι η οπτογενετική;

Η οπτογενετική είναι μια τεχνική που συνδυάζει τη γενετική μηχανική με το φως, επιτρέποντας στους επιστήμονες να ελέγχουν με εξαιρετική ακρίβεια τη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων, κυρίως των νευρώνων. Με απλά λόγια, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παλμούς φωτός σαν έναν «διακόπτη», ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα.

Η δυνατότητα αυτή έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μελετάται ο εγκέφαλος, καθώς επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάζουν ποιοι νευρώνες συμμετέχουν σε λειτουργίες όπως η μνήμη, τα συναισθήματα, η συμπεριφορά και άλλες σύνθετες διαδικασίες.

Η ιδέα βασίζεται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται «channelrhodopsin». Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Peter Hegemann και ο Georg Nagel την εντόπισαν σε ένα μονοκύτταρο φίκος, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς ο οργανισμός αντιδρά στο φως.

Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε το πρώτο κομμάτι του παζλ. Το 2005, ο Karl Deisseroth και οι συνεργάτες του κατάφεραν να εισαγάγουν το γονίδιο που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη σε νευρικά κύτταρα. Έτσι, το φως μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της δραστηριότητας των νευρώνων.

Τα πειράματα στα ποντίκια

Από τότε, η οπτογενετική έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος πειραμάτων, κυρίως σε ζώα, για να αποκαλυφθεί πώς λειτουργούν συγκεκριμένα κυκλώματα του εγκεφάλου.

Με τη βοήθειά της οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει νευρώνες που σχετίζονται με τη δίψα, έχουν μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιδρά σε απρόσμενα γεγονότα και έχουν εξετάσει κυκλώματα που συνδέονται με τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Σε πειράματα σε ποντίκια, η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την επανενεργοποίηση ξεχασμένων αναμνήσεων, την αποκατάσταση της όρασης και τη μελέτη πιθανών νέων τρόπων αντιμετώπισης της επιληψίας.

Γιατί θεωρείται τόσο σημαντική;

Ο εγκέφαλος αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από εξαιρετικά πολύπλοκα δίκτυα. Για δεκαετίες, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νευροεπιστημών ήταν ότι οι επιστήμονες μπορούσαν να παρατηρούν τη δραστηριότητα αυτών των κυττάρων, αλλά δυσκολεύονταν να απομονώσουν τον ακριβή ρόλο του καθενός.

Η οπτογενετική έδωσε ένα νέο εργαλείο. Αντί απλώς να παρατηρούν, οι ερευνητές μπορούν να παρέμβουν με μεγάλη ακρίβεια και να δουν τι συμβαίνει όταν ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες.

Μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες, η οπτογενετική πέρασε από μια πρωτοποριακή ιδέα σε μια τεχνική που χρησιμοποιείται πλέον σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανακάλυψη των Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 2026.

Η τεχνική δεν έχει λύσει όλα τα μυστήρια του εγκεφάλου, έχει όμως δώσει στους επιστήμονες έναν τρόπο να τα εξερευνούν με ακρίβεια που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν δύσκολο να φανταστούν.

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