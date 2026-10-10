Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

Αντί να μετακομίσουν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, η Κάθι και ο σύζυγός της επένδυσαν σε ένα μικρότερο σπίτι και μια ανεξάρτητη κατοικία, όπου θα μπορούσε να μείνει μελλοντικά ένας φροντιστής.

Στα 72 της χρόνια, η Κάθι Σβαρτς άρχισε να σκέφτεται πιο σοβαρά πώς θέλει να ζήσει τα επόμενα χρόνια της ζωής της. Εκείνη και ο σύζυγός της παραμένουν σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο οι αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας και η απώλεια φίλων τούς έκαναν να αναζητήσουν μια λύση για το μέλλον τους.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και οικιστικά συγκροτήματα για ηλικιωμένους, μεταξύ των οποίων και ένα εντυπωσιακό συγκρότημα στην Αριζόνα, που διέθετε καταρράκτες, φοίνικες, μεγάλα γήπεδα pickleball, αίθουσες για mahjong και γήπεδα γκολφ, δημιουργώντας την αίσθηση ενός πολυτελούς θερέτρου. Παρά την πολυτέλεια, η εμπειρία δεν τους έπεισε ότι αυτή ήταν η ζωή που ήθελαν να ακολουθήσουν.

Η υπόσχεση που άλλαξε τα σχέδιά τους

Μετά την επίσκεψή τους στο συγκρότημα, η Κάθι και ο σύζυγός της πήγαν σε μια κηδεία, και τότε εκείνος τής ζήτησε κάτι που έμελλε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους για το μέλλον. Της ζήτησε να του υποσχεθεί πως δεν θα τον πάει ποτέ σε οίκο ευγηρίας.

Αυτή η φράση έγινε η αφετηρία για μια διαφορετική προσέγγιση στη ζωή μετά τα 70 και έτσι το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω του την ευρύχωρη κατοικία των 334 τετραγωνικών μέτρων και να μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι, μόλις 102 τ.μ. Η αγορά της νέας κατοικίας κόστισε περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, το σχέδιό τους δεν σταμάτησε εκεί.

Η δεύτερη κατοικία στον κήπο για μελλοντική φροντίδα

Αφού εγκαταστάθηκαν στο νέο τους σπίτι, προχώρησαν στην κατασκευή μιας μικρής, ανεξάρτητης κατοικίας στον κήπο, με κόστος 280.000 δολάρια. Η ιδέα είναι ότι, εάν κάποια στιγμή χρειαστούν βοήθεια με τις καθημερινές εργασίες ή προσωπική φροντίδα, θα μπορούν να προσλάβουν έναν άνθρωπο που θα διαμένει στη δεύτερη κατοικία. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι τους, χωρίς να χρειαστεί απαραίτητα να μετακομίσουν σε μια δομή φροντίδας ηλικιωμένων.

«Η προσθήκη αυτού του μικρού σπιτιού στο ακίνητό μας ήταν αναμφίβολα μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ στον τομέα των ακινήτων. Δεν αύξησε μόνο την αξία της περιουσίας μας, αλλά μας έδωσε και μεγάλη ευελιξία», ανέφερε η Κάθι.

Για το ζευγάρι, η επένδυση δεν αφορά μόνο την αξία του ακινήτου. Είναι κυρίως ένας τρόπος να προετοιμαστεί για τις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ανεξαρτησία του. Η λύση που επέλεξαν συνδυάζει την ιδιωτικότητα και την αυτονομία με τη δυνατότητα να έχουν βοήθεια κοντά τους, εφόσον τη χρειαστούν στο μέλλον.

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