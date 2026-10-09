Τραγωδία στη λεωφόρο Θηβών: Νεκροί 28χρονος και 26χρονη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κοντά στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τους δύο αναβάτες να τραυματίζονται θανάσιμα.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Θηβών, στου Ρέντη, καθώς οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μία 24χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξαν.

Το σημείο του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, κοντά στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο αναβάτες εκσφενδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύμα μετά την εκτροπή της μοτοσικλέτας, η οποία κατέληξε στο πεζοδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η υπόθεση προστίθεται στη μακρά λίστα σοβαρών τροχαίων που σημειώνονται στους δρόμους της Αττικής, με τις έρευνες για τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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