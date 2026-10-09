Μεγάλη έκρηξη σε διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους: Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι (vid)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στα διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10) στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν εργαζόμενοι, με δύο εξ αυτών να μεταφέρονται εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Επρόκειτο για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που έχουν ήδη διασωληνωθεί.

Πώς συνέβη η έκρηξη στα διυλιστήρια

Το ατύχημα εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών γενικής συντήρησης (γνωστών ως «shut down») που εκτελούνταν στο βιομηχανικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο βαριά τραυματισμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνταν σε εξωτερικό εργολαβικό συνεργείο, εκτελούσαν εργασίες σε εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U-607.

Τους έβαλαν μετά από 20 λεπτά ξανά μέσα για δουλειά

Το συμβάν συνοδεύεται από σοβαρές καταγγελίες από την πλευρά των εργαζομένων σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης αμέσως μετά την έκρηξη. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, παρότι οι εργάτες εκκένωσαν αρχικά τον χώρο, περίπου είκοσι λεπτά αργότερα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα πόστα τους και να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους, σαν να μην είχε μεσολαβήσει το επικίνδυνο συμβάν.

Επιπλέον, εκπρόσωποι των εργαζομένων σημειώνουν ότι ανάλογα περιστατικά μικρότερης έκτασης είχαν καταγραφεί στους χώρους του διυλιστηρίου και τις προηγούμενες ημέρες.

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