«2.000 δραχμές για μία τρύπα»: 100 χρόνια πριν, η Αθήνα είχε πάλι στεγαστικό πρόβλημα

Ένα πρωτοσέλιδο του 1926 καταγράφει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι βγαλμένο από την Αθήνα του 2026.

Είναι παράξενο το πώς η Ιστορία παίζει τα δικά της παιχνίδια. Με τις ζωές μας συνήθως αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.

Τα προβλήματα που σήμερα κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας έχουν ρίζες στο παρελθόν ή απλώς η ζωή κάνει κύκλους; Ένα πρωτοσέλιδο, 100 χρόνια πριν, μιλάει για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι της εποχής.

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