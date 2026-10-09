Zευγάρι συνταξιούχων μετακόμισε σε ένα τροχόσπιτο 7 τ.μ.: «Ζούμε με 70 ευρώ την εβδομάδα»

Πριν από τρία χρόνια έφυγαν από το σπίτι τους για να ταξιδέψουν στην Ισπανία με ένα όχημα 27 ετών και λένε ότι τώρα έχουν λιγότερα έξοδα και περισσότερη ελευθερία.

Άλλοι ονειρεύονται μια άνετη κατοικία μετά τη συνταξιοδότηση και άλλοι επιλέγουν να αφήσουν πίσω τους το σπίτι τους για να ζήσουν σε μόλις 7 τετραγωνικά μέτρα. Ο Φερνάντο και η Άνα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Πριν από τρία χρόνια πήραν μια απόφαση που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά τους: εγκατέλειψαν την προηγούμενη κατοικία τους και εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ηλικίας 27 ετών.

Έκτοτε, ταξιδεύουν στην Ισπανία έχοντας μαζί τους όλα όσα χρειάζονται για να ζήσουν. Όπως υποστηρίζουν, η νέα τους καθημερινότητα τούς έχει βοηθήσει να περιορίσουν σημαντικά τα έξοδά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Το ποσό που αναφέρουν για τη διαβίωσή τους είναι περίπου 70 ευρώ την εβδομάδα, αν και τα πάγια έξοδα ενός τέτοιου τρόπου ζωής χρειάζεται να υπολογίζονται ξεχωριστά.

Η ζωή σε 7 τετραγωνικά

Η μετάβαση από ένα κανονικό σπίτι σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο δεν ήταν απλή υπόθεση. Για να μετατρέψουν το παλιό όχημα σε κατοικία που θα μπορούσε να καλύψει τις καθημερινές τους ανάγκες, ο Φερνάντο και η Άνα προχώρησαν σε σημαντικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του.

Αν απευθύνονταν σε εξειδικευμένο συνεργείο, η ανακαίνιση θα κόστιζε περίπου 3.000 ευρώ. Το ζευγάρι, ωστόσο, αποφάσισε να αναλάβει μόνο του τις εργασίες και τελικά ξόδεψε 1.631 ευρώ. Παράλληλα, εγκατέστησε ηλιακά πάνελ, ώστε να παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια και να περιορίσει την εξάρτησή του από εξωτερικές παροχές.

Ο περιορισμένος χώρος τούς ανάγκασε να αλλάξουν και τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Το μικρό ψυγείο δεν επιτρέπει να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, επομένως χρειάζεται να κάνουν συχνότερα αγορές και να επιλέγουν προσεκτικά όσα προμηθεύονται. Δεν υπάρχει χώρος για περιττά αντικείμενα, ενώ κάθε αγορά πρέπει να έχει πραγματική χρησιμότητα.

Η Άνα περιγράφει αυτή την αλλαγή ως ένα μάθημα για την αξία της απλότητας. Όπως εξηγεί, στο σπίτι οι άνθρωποι συχνά συγκεντρώνουν πράγματα που τελικά χρησιμοποιούν ελάχιστες φορές. Η ζωή σε ένα τόσο μικρό περιβάλλον τούς έκανε να συνειδητοποιήσουν πόσα από αυτά δεν ήταν πραγματικά απαραίτητα.

Ποια έξοδα έχουν περιορίσει

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αναφέρουν είναι ότι δεν έχουν πλέον τις συνηθισμένες επιβαρύνσεις μιας κατοικίας. Δεν πληρώνουν κοινόχρηστα, ούτε έχουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που συνδέονται με ένα σπίτι, ενώ έχουν απαλλαγεί και από έξοδα που σχετίζονται με τη συντήρηση μιας σταθερής κατοικίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ζουν χωρίς υποχρεώσεις. Το αυτοκινούμενο χρειάζεται ασφάλιση και καύσιμα, ενώ στα έξοδά τους περιλαμβάνονται επίσης το τηλέφωνο και το υγραέριο. Το ποσό των 70 ευρώ την εβδομάδα είναι η εκτίμηση που δίνουν οι ίδιοι για τη νέα τους καθημερινότητα και δεν πρέπει να συγχέεται με ένα πλήρες, αναλυτικό κόστος που περιλαμβάνει αναγκαστικά κάθε πάγια ή έκτακτη δαπάνη.

Για το ζευγάρι, ωστόσο, η οικονομία δεν είναι το μοναδικό όφελος. Η δυνατότητα να αλλάζουν τοποθεσία όποτε το επιθυμούν αποτελεί εξίσου σημαντικό κίνητρο. Αν κουραστούν από μια περιοχή ή θελήσουν να αλλάξουν παραστάσεις, μπορούν απλώς να ξεκινήσουν το όχημα και να κατευθυνθούν αλλού.

Ελευθερία αντί για περισσότερα πράγματα

Η ζωή σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για όλους. Απαιτεί προσαρμογή, περιορισμό των προσωπικών αντικειμένων και διαφορετική οργάνωση ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές ανάγκες. Επιπλέον, ένα όχημα ηλικίας 27 ετών ενδέχεται να χρειαστεί επισκευές, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Ο Φερνάντο και η Άνα, πάντως, δηλώνουν ότι δεν νοσταλγούν την προηγούμενη ζωή τους. Αντί για μια σταθερή κατοικία με περισσότερες ανέσεις, προτίμησαν έναν τρόπο ζωής που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν και να αποφασίζουν οι ίδιοι πού θα βρίσκονται την επόμενη ημέρα.

Η ιστορία τους δεν αποτελεί μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς δυσκολίες από κάθε συνταξιούχο. Δείχνει, όμως, πώς η αλλαγή προτεραιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι, η μείωση των εξόδων και η δυνατότητα να μετακινούνται ελεύθερα αξίζουν περισσότερο από τον χώρο και τις ανέσεις που άφησαν πίσω τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ