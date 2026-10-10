Σοκ στο Βιετνάμ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεψε 2.700 γάτες για διακίνηση κρέατος

Οι γάτες παγιδεύονταν με δολώματα από ψάρια σε κατοικημένες περιοχές και μεταφέρονταν με μηχανάκια, σύμφωνα με τις καταγγελίες για το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στο Βιετνάμ.

Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν στο Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα που έκλεβε γάτες από κατοικημένες περιοχές, με σκοπό να τις πουλήσει για το κρέας τους, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δίκτυο εκτιμάται ότι είχε αρπάξει περίπου 2.700 ζώα.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν 50 ζωντανές γάτες, δεκάδες παγίδες, ζυγαριές και δύο μηχανές αφαίρεσης τριχώματος. Οι καταγγελίες περιγράφουν μια οργανωμένη μέθοδο δράσης: τα μέλη του κυκλώματος τοποθετούσαν παγίδες σε δρόμους κατοικημένων περιοχών, χρησιμοποιώντας ψάρια ως δόλωμα. Μόλις κάποιο ζώο παγιδευόταν, το απομάκρυναν γρήγορα και διέφευγαν με μηχανάκια. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη μεγάλη αστυνομική έφοδο στην ίδια πόλη, κατά την οποία εκατοντάδες γάτες σώθηκαν από το παράνομο εμπόριο κρέατος.

Εκατοντάδες γάτες είχαν διασωθεί και τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο, αστυνομικοί στο Χο Τσι Μινχ εντόπισαν περισσότερες από 400 γάτες που φέρονται να προορίζονταν για το εμπόριο κρέατος. Στο πλαίσιο εκείνης της επιχείρησης συνελήφθησαν τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία κατηγορούνταν ότι παγίδευαν και έκλεβαν γάτες σε διάφορες περιοχές του νότιου Βιετνάμ. Περίπου 40 ζώα επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ 260 παρέμειναν υπό τη φροντίδα των αρχών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν έγκυες γάτες, καθώς και μικρά που γεννήθηκαν μετά τη διάσωση, δυστυχώς όμως, αρκετές γάτες πέθαναν, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και περίπου 80 νεκρά ζώα.

Οι γάτες κρατούνταν σε μικρά κλουβιά και, σύμφωνα με τις αναφορές, επρόκειτο να πωληθούν σε αγοραστή που θα τις προωθούσε για το κρέας τους. Η τιμή φέρεται να ανερχόταν σε περίπου 70.000 βιετναμέζικα ντονγκ, δηλαδή 2,4 ευρώ, ανά κιλό. Η Phuong Tham, διευθύντρια του οργανισμού Humane World for Animals στο Βιετνάμ, περιέγραψε τη διάσωση ως μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα, επισημαίνοντας ότι πολλές γάτες ήταν αδύναμες και εξαντλημένες. Όπως ανέφερε, χιλιάδες γάτες εκτιμάται ότι κλέβονται, μεταφέρονται και θανατώνονται κάθε μήνα στη χώρα, με προορισμό σφαγεία ή εστιατόρια.

Ένα εμπόριο που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις

Το εμπόριο κρέατος σκύλων και γατών παραμένει ενεργό σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται σε σχετικό δημοσίευμα, περίπου 20 εκατομμύρια σκύλοι και 6 εκατομμύρια γάτες θανατώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως για το κρέας τους. Η Κίνα αναφέρεται ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές, με την ετήσια κατανάλωση να εκτιμάται σε περίπου 10 εκατομμύρια σκύλους και 4 εκατομμύρια γάτες.

Ωστόσο, οι αντιλήψεις γύρω από την κατανάλωση κρέατος κατοικιδίων φαίνεται να αλλάζουν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ το 2023, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα υποστήριζε την απαγόρευση της κατανάλωσης και του εμπορίου κρέατος γάτας. Το αντίστοιχο ποσοστό για την απαγόρευση του εμπορίου κρέατος σκύλου έφτασε το 68%. Ορισμένες χώρες και περιοχές της Ασίας, μεταξύ των οποίων η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, έχουν ήδη απαγορεύσει το εμπόριο ή την κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο δρ Karanvir Kukreja, υπεύθυνος εκστρατείας για τον τερματισμό του εμπορίου κρέατος σκύλων και γατών στη Humane World for Animals, χαρακτήρισε τις διασώσεις ένδειξη τόσο της έκτασης του προβλήματος όσο και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης. Όπως σημείωσε, η στήριξη από εθελοντές, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και αστυνομικές αρχές δείχνει ότι ενισχύεται η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στο εμπόριο και στην κλοπή κατοικιδίων.

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