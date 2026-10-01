Καταστροφές στην Κρήτη: Χείμαρροι και ποτάμια λάσπης παρέσυραν τα πάντα - Ένας άντρας αγνοείται (vid)

Τα ορμητικά νερά στην Κρήτη προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στους δρόμους του Μυλοποτάμου, ανοίγοντας βαθιές γούβες που παγίδευσαν αυτοκίνητα.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Η ισχυρή και παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε ορμητικά ρεύματα νερού, τα οποία σε πολλά σημεία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και στο οδικό δίκτυο.

Τα νερά «έσκαψαν» τους δρόμους

Σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν μεγάλες και βαθιές γούβες στο οδόστρωμα, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν χώμα και υλικά κάτω από την επιφάνεια των δρόμων. Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη για τους οδηγούς, καθώς αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν μέσα στις μεγάλες λακκούβες που δημιουργήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Για τον απεγκλωβισμό των οχημάτων χρειάστηκε μάλιστα να επιστρατευτεί εκσκαφέας, ο οποίος έφτασε στο σημείο και άρχισε να τραβά τα αυτοκίνητα από τα σημεία όπου είχαν παγιδευτεί.

Αγνοείται κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο

Οι Αρχές τις Κρήτης βρίσκονται σε επιφυλακή και για έναν κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο ο οποίος αγνοείται. Οι πληροφορίες λένε πως μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του το βράδυ της Τετάρτης 30/9 και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει δώσει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, και έτσι οι αρχές κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του, ωστόσο στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας, η οποία δυσκολεύει το έργο των διασωστών.

Προβλήματα σε χωριά του Μυλοποτάμου

Στη δίνη της κακοκαιρίας και ο Μυλοπόταμος στο Ρέθυμνο, όπου τα μεγάλα ύψη βροχής και η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετά χωριά. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Ζωνιανά, όπου η έντονη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση παρέσυρε μπάζα και πέτρες, ενώ σε αρκετά σημεία φράχτηκαν ρυάκια.

Το νερό εισέβαλε μέσα στο χωριό και παρέσυρε αυτοκίνητα, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στα Λιβάδια. Οι δρόμοι σε πολλά σημεία του Δήμου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν την γέφυρα Δισκούριου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού.

Το αντρόγυνο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

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