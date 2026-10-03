Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό: Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο

Έντονος διαπληκτισμός της Ιωάννας Γάκα με συγκρατούμενή της.

Ένταση σημειώθηκε στο κελί όπου κρατείται η Ιωάννα Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η 56χρονη φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με μία από τις συγκρατούμενές της, με αφορμή την καθαριότητα και το κάπνισμα μέσα στο κελί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αντέδρασε επειδή η άλλη κρατούμενη κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού.

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