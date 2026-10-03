Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό: Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Έντονος διαπληκτισμός της Ιωάννας Γάκα με συγκρατούμενή της.
Ένταση σημειώθηκε στο κελί όπου κρατείται η Ιωάννα Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Η 56χρονη φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με μία από τις συγκρατούμενές της, με αφορμή την καθαριότητα και το κάπνισμα μέσα στο κελί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αντέδρασε επειδή η άλλη κρατούμενη κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr