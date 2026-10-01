Τρόμος στον Μυλοπόταμο: Γέφυρα υποχώρησε από την κακοκαιρία και «κατάπιε» ΙΧ με ζευγάρι

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, την ώρα που οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στο νησί.

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά παγιδευμένο σε ένα τεράστιο χάσμα που άνοιξε στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, την ώρα που η κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Το μικρό γεφύρι από το οποίο περνούσε το όχημα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εγκλωβιστεί στο σημείο.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η υποχώρηση της γέφυρας προκλήθηκε από την καθίζηση του δρόμου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. Το όχημα βρέθηκε μέσα στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε ξαφνικά, με τους δύο επιβαίνοντες να καλούν σε βοήθεια.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του αυτοκινήτου. Τους δύο επιβαίνοντες παρέλαβε, εν τέλει, ο γιος τους, ο οποίος τους μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά την ένταση της στιγμής και το σοκ από την ξαφνική κατάρρευση του δρόμου, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του ζευγαριού δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σήμανση του επικίνδυνου σημείου, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει ήδη το έδαφος και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων προβλημάτων.Το αυτοκίνητο παραμένει στο σημείο της κατάρρευσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και να διασφαλίσουν ότι δεν θα κινδυνεύσουν άλλοι οδηγοί από την υποχώρηση του δρόμου.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα από τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στον Μυλοπόταμο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καθιζήσεις, φθορές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα σε αρκετά σημεία της περιοχής. Μάλιστα, στις 06:40 το πρωί της Πέμπτης ήχησε το 112, με τις Αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον Μυλοπόταμο. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες και σε άλλα σημεία της Κρήτης, ενώ μηνύματα του 112 έχουν σταλεί και σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ η ΕΜΥ έχει διατηρήσει την κόκκινη προειδοποίηση, με τα έντονα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής.

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