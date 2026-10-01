Αγόρασε για 14.000 δολάρια ένα αυτοκρατορικό αυγό του 1887: Πήγε να το λιώσει και ανακάλυψε ότι αξίζει εκατομμύρια

Από τα 50 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé που δημιουργήθηκαν για τους Ρομανόφ, αυτό ήταν ένα από τα 8 που θεωρούνταν χαμένα.

Ένας έμπορος παλιοσίδερων αγόρασε σε υπαίθρια αγορά στις ΗΠΑ ένα μικρό χρυσό αυγό, πιστεύοντας ότι μπορεί να βγάλει ένα μικρό κέρδος από την αξία του μετάλλου. Είχε πληρώσει περίπου 14.000 δολάρια και κάποια στιγμή σκέφτηκε ακόμη και να το λιώσει. Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, όμως, τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

Αυτό που είχε στα χέρια του δεν ήταν ένα απλό διακοσμητικό αντικείμενο, αλλά ένα από τα αυτοκρατορικά αυγά Fabergé που είχαν δημιουργηθεί για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια. Η αυθεντικότητα του αντικειμένου επιβεβαιώθηκε το 2014 από τον Kieran McCarthy, ειδικό της λονδρέζικης Wartski, που είχε αναλάβει τη μελέτη και αργότερα τη διαπραγμάτευση της πώλησής του.

Η αναζήτηση που τα άλλαξε όλα

Ο άνδρας είχε αγοράσει το αυγό σε υπαίθρια αγορά της αμερικανικής Midwest και αρχικά ενδιαφερόταν κυρίως για την αξία του χρυσού. Όταν, όμως, δεν κατάφερε να βρει αγοραστή που να του προσφέρει το ποσό που περίμενε, αποφάσισε να ψάξει περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο.

Η αναζήτηση τον οδήγησε στα περίφημα αυγά Fabergé και στις περιγραφές ενός συγκεκριμένου αυτοκρατορικού αυγού. Οι ομοιότητες ήταν αρκετές ώστε να απευθυνθεί στον McCarthy της Wartski. Η εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο πράγματι για το λεγόμενο «Third Imperial Egg», ένα αυγό που είχε δημιουργηθεί το 1887 στο εργαστήριο του αρχιχρυσοχόου του Fabergé, August Holmström.

Το αυγό είχε προσφερθεί από τον τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, το Πάσχα του 1887. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα ρολόι Vacheron Constantin, ενώ το ίδιο το αυγό στηρίζεται σε περίτεχνη χρυσή βάση διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους.

Η σημασία της ανακάλυψης ήταν ακόμη μεγαλύτερη επειδή το συγκεκριμένο αντικείμενο θεωρούνταν χαμένο. Από τα 50 αυτοκρατορικά αυγά που κατασκευάστηκαν για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια μεταξύ 1885 και 1916, το συγκεκριμένο ήταν ένα από εκείνα των οποίων η τύχη αγνοούνταν. Με την ανακάλυψή του, ο αριθμός των χαμένων αυγών μειώθηκε από οκτώ σε επτά.

Το ποσό που καταβλήθηκε τελικά για την πώλησή του σε συλλέκτη δεν έγινε ποτέ γνωστό. Δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για αξία που μπορούσε να φτάσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένα άλλο αυγό Fabergé είχε πουληθεί στον οίκο Christie's το 2007 για 18,5 εκατ. δολάρια.

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