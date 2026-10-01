Πτήση Flydubai: Οι στιγμές τρόμου στο πιλοτήριο που έφεραν στο μυαλό την 11η Σεπτεμβρίου (vid)

Η επίθεση, η προσπάθεια του συγκυβερνήτη να αποκτήσει τον έλεγχο του πιλοτηρίου και η καθοριστική αντίδραση του πληρώματος που απέτρεψε τα χειρότερα.

Για τους 174 ανθρώπους που βρίσκονταν στην πτήση FZ1073 της Flydubai, το ταξίδι από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξελισσόταν κανονικά μέχρι τη στιγμή που όλα άλλαξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το Boeing 737 βρισκόταν σε ύψος περίπου 34.000 ποδιών όταν ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος με πρωτοφανή ταχύτητα, την ώρα που στο πιλοτήριο είχε ξεσπάσει βίαιη συμπλοκή ανάμεσα στα δύο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές και τις μαρτυρίες επιβατών που συγκέντρωσε το Reuters, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη Σμιτ Ματσχάρ και να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο. Το αεροσκάφος έχασε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια οι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μπήκαν στο πιλοτήριο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο. Η Flydubai, πάντως, έχει επιβεβαιώσει επισήμως μόνο ότι σημειώθηκε «συμπλοκή στο πιλοτήριο» και έχει προειδοποιήσει να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα για τα αίτια και τα κίνητρα.

Η πτήση που ξαφνικά άρχισε να πέφτει

Η FZ1073 είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Η πορεία της ήταν φυσιολογική μέχρι περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, όταν τα δεδομένα πτήσης άρχισαν να καταγράφουν μια απότομη αλλαγή.

Το αεροσκάφος πετούσε περίπου στα 34.000 πόδια, δηλαδή πάνω από 10.000 μέτρα, όταν άρχισε μια απότομη κάθοδο. Τα στοιχεία του Flightradar24 δείχνουν ότι μέσα σε περίπου μισό λεπτό είχε χάσει σχεδόν 14.000 πόδια. Για τους επιβάτες, η εμπειρία ήταν πολύ διαφορετική από μια συνηθισμένη ανατάραξη. Άνθρωποι που βρίσκονταν στην καμπίνα περιέγραψαν μια ξαφνική και βίαιη αλλαγή στην πτήση, ενώ κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος δεν συμπεριφερόταν φυσιολογικά.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκε και σήμα γενικού κινδύνου. Η πορεία του αεροσκάφους μεταβλήθηκε και αντί να συνεχίσει προς το Ισραήλ, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος θα προσγειωνόταν εκτάκτως στο Ταμπούκ.

Κανείς μέσα στην καμπίνα δεν γνώριζε ακόμη ολόκληρη την εικόνα. Οι περισσότεροι επιβάτες έβλεπαν μόνο τα συμπτώματα της κρίσης: απότομη απώλεια ύψους, αναστάτωση και ένα αεροπλάνο που είχε βγει από την προβλεπόμενη πορεία του.

Η πόρτα του πιλοτηρίου άνοιξε τη σωστή στιγμή

Μέσα στο πιλοτήριο, η κατάσταση ήταν πολύ πιο δραματική. Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ είχε τραυματιστεί σοβαρά, όμως σύμφωνα με την περιγραφή που μεταφέρθηκε από την πλευρά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Αυτή η κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν μέσα και να επέμβουν.

Ο Ισραηλινός επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν ήταν μεταξύ εκείνων που έφτασαν στο πιλοτήριο. Ο ίδιος περιέγραψε ότι είδε τον τραυματισμένο κυβερνήτη και τον άλλο πιλότο πάνω από τα χειριστήρια. Οι επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας ακόμη και αντικείμενα που υπήρχαν στην καμπίνα.

Ο Χαγιούν είπε επίσης ότι είχε παρακολουθήσει πολλές φορές την τηλεοπτική σειρά «Mayday», η οποία αναπαριστά αεροπορικά δυστυχήματα και τις αντιδράσεις των πληρωμάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη εμπειρία, όπως ο ίδιος υποστήριξε, τον βοήθησε να καταλάβει τι έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Η περιγραφή αυτή αποτελεί μαρτυρία του ίδιου και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα σε κάθε επιμέρους λεπτομέρεια.

Στο αεροσκάφος υπήρχε όμως ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: επέβαινε και δεύτερο ζευγάρι πιλότων της Flydubai. Όταν η κατάσταση στο πιλοτήριο τέθηκε υπό έλεγχο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι ανέλαβαν τον χειρισμό και κατάφεραν να οδηγήσουν το Boeing 737 στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ. Εκεί, η πτήση τερμάτισε την εφιαλτική της διαδρομή χωρίς να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης και ο άνθρωπος που συνελήφθη

Ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του ήταν σταθερή. Ο Ματσχάρ είναι Ινδός υπήκοος και μετά το περιστατικό δέχθηκε δημόσια συγχαρητήρια από τον Νετανιάχου και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο δεύτερος πιλότος συνελήφθη από τις σαουδαραβικές Αρχές. Ισραηλινός αξιωματούχος τον ταυτοποίησε ως υπήκοο του Ομάν, όμως η ακριβής ακολουθία των γεγονότων μέσα στο πιλοτήριο και κυρίως το κίνητρό του παραμένουν αντικείμενο έρευνας.

Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της υπόθεσης. Οι ισραηλινές Αρχές μίλησαν για απόπειρα να καταρριφθεί ή να συντριβεί το αεροσκάφος και για σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών το χαρακτήρισε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Flydubai, ωστόσο, δεν έχει υιοθετήσει αυτή τη διατύπωση. Η εταιρεία μιλά για «συμπλοκή στο πιλοτήριο», επιβεβαιώνει ότι το αεροσκάφος εκτράπηκε προς το Ταμπούκ και υπογραμμίζει ότι τα αίτια και τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Η ίδια η αεροπορική εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ, ενώ οι επιβάτες της FZ1073 μεταφέρθηκαν αργότερα με άλλο αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ.

Οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ ώρες αργότερα

Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην καμπίνα, η περιπέτεια δεν τελείωσε με την προσγείωση στο Ταμπούκ. Μετά την έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία ακολούθησαν ώρες αναμονής μέχρι να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Περισσότερες από δέκα ώρες μετά το περιστατικό, οι επιβάτες έφτασαν τελικά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με άλλο αεροσκάφος της Flydubai. Εκεί, οι μαρτυρίες τους έδωσαν μια πρώτη εικόνα για όσα είχαν συμβεί μέσα στην καμπίνα.

Κάποιοι μίλησαν για αίμα στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, άλλοι για πανικό και φωνές, ενώ περιγράφηκε και η προσπάθεια των επιβατών να συγκρατήσουν τον άνθρωπο που είχε προκαλέσει το χάος στο πιλοτήριο.

Ο Γιανίβ Χαγιούν έγινε στη συνέχεια δεκτός από τον Νετανιάχου, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την παρέμβασή του. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε για αποτροπή μιας μεγάλης καταστροφής και υποστήριξε ότι οι επιβάτες απέτρεψαν αυτό που περιέγραψε ως μια νέα «11η Σεπτεμβρίου». Πρόκειται για πολιτική και κυβερνητική αποτίμηση του περιστατικού και όχι για ανεξάρτητο πόρισμα σχετικά με το κίνητρο του δράστη.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί από τον Νετανιάχου και άλλους για όσα είχαν συμβεί, αλλά διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις πληροφορίες.

Το μεγάλο ερώτημα

Το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης δεν είναι πλέον το τι συνέβη στο αεροσκάφος, αλλά το γιατί. Οι διαθέσιμες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπήρξε βίαιη σύγκρουση στο πιλοτήριο, ότι ο κυβερνήτης τραυματίστηκε, ότι το αεροσκάφος έχασε απότομα χιλιάδες πόδια και ότι επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επέμβουν πριν αναλάβει τον χειρισμό το δεύτερο ζευγάρι πιλότων.

Δεν υπάρχει όμως ακόμη τελικό πόρισμα που να εξηγεί το κίνητρο του συγκυβερνήτη ή να επιβεβαιώνει πλήρως τις διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς προσπάθησε να κάνει.

Η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει την έρευνα για τον συλληφθέντα, ενώ παράλληλα εξετάζονται τα δεδομένα της πτήσης και όσα συνέβησαν στο πιλοτήριο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους ασφαλείας για τους πιλότους που πετούν προς τη χώρα.

Έτσι, η FZ1073 παραμένει μια υπόθεση με δύο διαφορετικές όψεις: από τη μία, ένα περιστατικό που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετέτρεψε μια συνηθισμένη πτήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, από την άλλη, μια σειρά ερωτημάτων που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί.

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