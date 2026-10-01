Χτίζει έναν ουρανοξύστη, βάζει έναν «Λευκό Οίκο» στην κορυφή του και δεν επισκέπτεται ποτέ το έργο των 17 εκατ. ευρώ

Έχτισε μια έπαυλη 122 μέτρα πάνω από το έδαφος, εμπνευσμένη από τον Λευκό Οίκο, αλλά τα οικονομικά και δικαστικά του προβλήματα δεν του επέτρεψαν ποτέ να την κατοικήσει.

Η έπαυλη βρίσκεται σε ύψος 122 μέτρων, καταλαμβάνει περίπου 3.700 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει ελικοδρόμιο, πισίνα υπερχείλισης και κήπο. Ο άνθρωπος που την οραματίστηκε, όμως, δεν κατάφερε ποτέ να την απολαύσει.

Στην κορυφή των Kingfisher Towers, ενός από τα πιο εντυπωσιακά συγκροτήματα της Μπενγκαλούρου στην Ινδία, βρίσκεται ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με ιδιωτικό παλάτι παρά με διαμέρισμα. Ο σχεδιασμός του είχε ως σημείο αναφοράς τον Λευκό Οίκο, ενώ η κατασκευή του αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του Ινδού επιχειρηματία Vijay Mallya.

Ένα σπίτι στον ουρανό

Η έπαυλη σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολυτελή κατοικία σε μεγάλο ύψος, αλλά για ένα ολόκληρο συγκρότημα ανέσεων που σχεδιάστηκε ώστε ο ιδιοκτήτης του να μπορεί να ζει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στους χώρους της περιλαμβάνονται πισίνα υπερχείλισης, κήπος, ελικοδρόμιο και μεγάλοι χώροι διαμονής και ψυχαγωγίας. Η θέση της, περίπου 122 μέτρα πάνω από το έδαφος, προσφέρει πανοραμική θέα στην Μπενγκαλούρου.

Η ιδέα ήταν τόσο φιλόδοξη ώστε το σπίτι απέκτησε το παρατσούκλι «White House in the Sky», λόγω της έμπνευσης από την επίσημη κατοικία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το έργο χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί και το 2016 βρισκόταν ουσιαστικά στο τελικό του στάδιο. Μόνο που μέχρι τότε η ζωή του ανθρώπου που το παρήγγειλε είχε ήδη πάρει εντελώς διαφορετική τροπή...

Από την κορυφή στην οικονομική κατάρρευση

Ο Vijay Mallya ήταν για χρόνια μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές προσωπικότητες της Ινδίας. Η αυτοκρατορία του συνδεόταν μεταξύ άλλων με την Kingfisher Airlines και την ομώνυμη μπύρα, ενώ ο ίδιος είχε αποκτήσει τη φήμη ενός επιχειρηματία που δεν έκανε οικονομίες στην πολυτέλεια.

Τα οικονομικά προβλήματα, όμως, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Η αεροπορική εταιρεία κατέρρευσε, ενώ οι υποχρεώσεις του Mallya προς τράπεζες και πιστωτές διογκώθηκαν. Οι ινδικές αρχές τον κατηγόρησαν για οικονομικές παραβάσεις, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε.

Το 2016 έφυγε από την Ινδία και εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, οι δικαστικές εξελίξεις και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων επηρέασαν την τύχη της εντυπωσιακής κατοικίας.

Και κάπως έτσι συνέβη κάτι σχεδόν ειρωνικό: ένα σπίτι που σχεδιάστηκε ως σύμβολο πλούτου και επιτυχίας δεν κατοικήθηκε ποτέ από τον άνθρωπο για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Ένα παλάτι χωρίς ένοικο

Οι εργασίες στις Kingfisher Towers έφτασαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο, όμως η έπαυλη δεν μετατράπηκε ποτέ στο σπίτι που είχε ονειρευτεί ο Mallya. Η κατοικία παρέμεινε κλειστή, ενώ με το πέρασμα των χρόνων έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της υπερβολής που συνόδευσε την επιχειρηματική του πορεία.

Σήμερα, σχεδόν μία δεκαετία μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του έργου, ο «Λευκός Οίκος στον ουρανό» εξακολουθεί να αποτελεί περισσότερο ένα μνημείο μιας... λαίμαργης εποχής παρά ένα πραγματικό σπίτι. Ένα ακίνητο που κόστισε εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάστηκε για να βρίσκεται στην κορυφή κυριολεκτικά και μεταφορικά, έμεινε τελικά «ορφανό» από τον άνθρωπο που το παρήγγειλε.

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