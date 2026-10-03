Τα ηχητικά της ντροπής: 38χρονη είχε 70 μεταστάσεις και η ογκολόγος της έδινε... μαντζούνια (vid)

Η 38χρονη μητέρα ενός μικρού αγοριού πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023 έχοντας εμφανίσει περίπου 70 μεταστάσεις ενώ η ογκολόγος της βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ποινική δίωξη.

«Μια χαρά είναι, όλα καλά». Αυτά φέρεται να ήταν τα λόγια μιας ογκολόγου προς τον πατέρα μιας 38χρονης καρκινοπαθούς, μόλις 24 ώρες πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Λίγο νωρίτερα, οι γιατροί του νοσοκομείου είχαν ενημερώσει την οικογένεια ότι η ασθένεια είχε εξαπλωθεί δραματικά και είχαν εντοπίσει περίπου 70 μεταστάσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, καθώς η ογκολόγος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, η 38χρονη Κατερίνα, μητέρα ενός μικρού αγοριού, είχε διακόψει τη χημειοθεραπεία της ύστερα από την προτροπή της συγκεκριμένης γιατρού και ακολούθησε διαφορετική αγωγή με μαντζούνια και βιταμίνες. Η γυναίκα πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι τελευταίες συνομιλίες

Το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της υπόθεσης είναι τα ηχητικά που έδωσε στη δημοσιότητα ο πατέρας της 38χρονης. Σε μία από τις συνομιλίες, περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό της, η Κατερίνα τηλεφωνεί στην ογκολόγο της, αφού στο νοσοκομείο είχε ενημερωθεί ότι υπάρχουν μεταστάσεις.

38χρονη: Άκουσέ με λίγο, ήρθε η ογκολόγος του νοσοκομείου εδώ. Έχω τρύπες λέει, στα οστά, έχω καρκίνο και βλάβες στο συκώτι.

Ογκολόγος: Ποιος στο είπε αυτό;

38χρονη: Αυτή η ογκολόγος εδώ. Και αμφισβήτησε όλα όσα είπες και λέει, έχω στα οστά μετάσταση.

Ογκολόγος: Όχι καλέ, κάτι μικρές κυστούλες είναι. Δεν υπάρχουν βλάβες στο συκώτι.

38χρονη: Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κακοήθεια μέσα που βλέπουνε;

Ογκολόγος: Όχι, είπαμε. Ό,τι σου έγραψα στο χαρτί ισχύει. Δεν σου γράφω ψέματα εγώ.

38χρονη: Όχι δεν με καλύπτει αυτό που μου λες. Εγώ τι θα κάνω τώρα;

Ογκολόγος: Πώς δεν σε καλύπτω, αφού σου έδωσα χαρτί.

38χρονη: Εσύ μου έδωσες χαρτί ρε παιδί μου, αλλά αυτοί επιμένουν ότι δεν είναι…

Ογκολόγος: Αυτά στα είπε εσένα, ότι έχεις μεταστάσεις;

38χρονη: Ναι, εδώ μπροστά μου.

Ογκολόγος: Μου κάνεις πλάκα τώρα;

38χρονη: Ναι όλοι εδώ μαζί ήμασταν.

Ογκολόγος: Έχουμε ξεφύγει τελείως, πρόσεχε τι σου βάζουν μόνο.

Το τελευταίο τηλεφώνημα

Ακόμη πιο βαρύ είναι το δεύτερο ηχητικό. Έγινε μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατο της Κατερίνας, όταν ο πατέρας της τηλεφώνησε στη γιατρό και της μίλησε για τις περίπου 70 μεταστάσεις που είχαν εντοπίσει οι γιατροί.

Πατέρας: 70 λέει, έχει 70 μεταστάσεις.

Ογκολόγος: Δεν είναι μεταστάσεις, δεν έχει κανένας ποτέ 70 μεταστάσεις, αυτά είναι φλεγμονές.

Πατέρας: Την έχεις δει εσύ τη μαγνητική;

Ογκολόγος: Τίποτα το πολύ σοβαρό. Να χαίρεστε το κοριτσάκι σας, μια χαρά είναι, όλα καλά.

Πατέρας: Τα οστά και αυτά, τα είδες όλα;

Ογκολόγος: Ναι δεν είναι κάτι σοβαρό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 38χρονη είχε διακόψει τη χημειοθεραπεία της περίπου δυόμισι χρόνια πριν από τον θάνατό της. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και τελικά εμφάνισε περίπου 70 μεταστάσεις. Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει αν και σε ποιον βαθμό οι οδηγίες που φέρεται να έδωσε η ογκολόγος συνδέονται με την εξέλιξη της ασθένειας και τον θάνατο της γυναίκας.

Η γιατρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν

Η συγκεκριμένη ογκολόγος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2017 είχε εκφράσει δημόσια την άποψη ότι ο καρκίνος δεν θεραπεύεται με χημειοθεραπείες. Το 2019 ο ΙΣΑ της επέβαλε δύο πειθαρχικές ποινές, μεταξύ των οποίων προσωρινή παύση άσκησης επαγγέλματος για τρία χρόνια και πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Η υπόθεση της Κατερίνας είναι πλέον αντικείμενο ποινικής έρευνας και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι επιλογές που φέρεται να έκανε μετά τις συμβουλές της γιατρού συνέβαλαν στον θάνατό της. Μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη, οι καταγγελίες και τα ηχητικά αποτελούν στοιχεία της υπόθεσης και όχι τελεσίδικη δικαστική κρίση.

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