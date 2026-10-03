Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο

Οι οδηγοί που θα κινηθούν σήμερα και αύριο στο Κέντρο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν τις αλλαγές στην κυκλοφορία.

Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο εορτασμός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00, ενώ από τις 15:00 θα ξεκινήσει σταδιακά και η διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στο κέντρο της πρωτεύουσας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι περιορισμοί θα επηρεάσουν βασικές οδούς της περιοχής. Παράλληλα, νέα και εκτεταμένα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λόγω της διεξαγωγής του «Greece Race for the Cure 2026».

Οι δρόμοι που κλείνουν σήμερα

Για τις ανάγκες του σημερινού εορτασμού, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τα εξής σημεία στον Δήμο Αθηναίων:

Την οδό Σκουφά, από τη συμβολή της με την Ομήρου έως την πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Την οδό Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος.

Την οδό Δημοκρίτου, από τη Σκουφά έως τη Σόλωνος.

Την οδό Σόλωνος, από τη Λυκαβηττού έως την Κανάρη.

Την οδό Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Την οδό Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

Την πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις 06:00, ενώ από τις 15:00 τα μέτρα θα ενταθούν με σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Αύριο οι μεγαλύτερες κυκλοφοριακές αλλαγές

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του «Greece Race for the Cure 2026». Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2 χιλιομέτρων, με χιλιάδες συμμετέχοντες να αναμένονται στους δρόμους της Αθήνας.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το Πεδίον του Άρεως, στην πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, πριν επιστρέψουν προς το Πεδίον του Άρεως, όπου θα βρίσκεται και ο τερματισμός.

Οι δρόμοι από τους οποίους θα περάσουν οι δύο διαδρομές θα παραμείνουν κλειστοί για τα οχήματα από το πρωί έως και νωρίς το μεσημέρι. Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν προς ή μέσω του κέντρου καλό είναι να υπολογίσουν τις προσωρινές διακοπές και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

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