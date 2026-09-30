Αγόρασαν βίλα 120 ετών και βρήκαν κρυφό κήπο με λίμνη και καταρράκτη πίσω από το σπίτι
Μερικές φορές ένα παλιό σπίτι κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται στους τοίχους του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα ζευγάρι που αγόρασε μια βίλα περίπου 120 ετών στη Νότια Ουαλία ήρθε αντιμέτωπο με μια ανακάλυψη που δεν υπήρχε ούτε στα συμβόλαια ούτε στα έγγραφα του ακινήτου: μια κρυφή σκάλα που οδηγούσε σε έναν δεύτερο κήπο, κρυμμένο πίσω από την πυκνή βλάστηση.
Ο Μάθιου και η Ρεμπέκα Τόμας μετακόμισαν στο παλιό σπίτι στην περιοχή Rockleigh αναζητώντας ένα ιστορικό ακίνητο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Το σπίτι, που χρονολογείται περίπου από τα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ού αιώνα, είχε τη δική του ιστορία, όμως το πραγματικό μυστικό βρισκόταν έξω από αυτό.
Η σκάλα που δεν υπήρχε στα χαρτιά
Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της Ρεμπέκα, Ντέιβ, παρατήρησε μερικά τούβλα κρυμμένα μέσα στα αγριόχορτα, στο πλάι του σπιτιού. Καθώς άρχισε να καθαρίζει την περιοχή, αποκαλύφθηκαν σκαλοπάτια που οδηγούσαν προς τα πάνω.
@rockleighhouse Replying to @RealRapTV🆒 we need some good sleuths on this case! 😆 Anyone got an idea?? #fyp #homeowner #renovation #secret #hidden ♬ original sound - MATHEW & REBEKAH • Rockleigh
Η οικογένεια ακολούθησε τη σκάλα και βρέθηκε μπροστά σε έναν υπερυψωμένο χώρο, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε έναν δεύτερο κήπο. Το παράξενο ήταν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανιζόταν στα συμβόλαια της βίλας ή στα έγγραφα που είχαν δοθεί στους νέους ιδιοκτήτες πριν από την αγορά. «Σοκαριστήκαμε γιατί τα συμβόλαιά μας δεν αναφέρουν τη σκάλα και δεν αναφέρουν δεύτερο κήπο», δήλωσε η Ρεμπέκα, περιγράφοντας την έκπληξή της για αυτό που βρήκαν στην ιδιοκτησία τους. Και όσο περισσότερο καθάριζαν την περιοχή, τόσο περισσότερο καταλάβαιναν ότι δεν είχαν ανακαλύψει απλώς ένα ξεχασμένο κομμάτι γης.
Στην άκρη του κήπου υπάρχει μια μικρή λίμνη, η οποία τροφοδοτείται από νερό που πέφτει από τον γκρεμό σχηματίζοντας έναν φυσικό καταρράκτη. Η πυκνή βλάστηση είχε για χρόνια καλύψει μεγάλο μέρος του τοπίου, αφήνοντας ουσιαστικά κρυμμένο έναν ολόκληρο χώρο πίσω από το σπίτι.
Ένας κήπος που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε
Η ανακάλυψη δεν έφερε μόνο ενθουσιασμό αλλά και νέα ερωτήματα. Κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος δημιούργησε τη σκάλα ή για ποιον λόγο κατασκευάστηκε.
Μία από τις θεωρίες που εξετάζουν οι ιδιοκτήτες συνδέει το μονοπάτι με το παλιό Crumlin Viaduct, μια ιστορική κατασκευή που βρισκόταν πίσω από το ακίνητο. Η περιοχή είχε επίσης σχέση με παλιό λατομείο και με την τοπική βιομηχανική ιστορία, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η σκάλα να αποτελούσε κάποτε τμήμα μιας μεγαλύτερης διαδρομής. Ωστόσο, αυτό παραμένει θεωρία και όχι επιβεβαιωμένη εξήγηση για την προέλευση της κατασκευής.
Υπάρχει όμως και ένα ακόμη παράξενο στοιχείο. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λένε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο τμήμα γης. Δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτησία του δήμου, των γειτόνων ή των ίδιων, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο ιδιοκτησιακό κενό γύρω από έναν χώρο που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στο σπίτι τους.
Προς το παρόν, το ζευγάρι δεν σκοπεύει να μετατρέψει τον χώρο σε κάτι άλλο. Αντίθετα, θέλει πρώτα να καθαρίσει προσεκτικά τον κήπο και να προστατεύσει το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
@rockleighhouse We hope we’ve answered some of the many responses we’ve had!! 🥰 We’re sorry it’s not what some of you hoped, but we’re going to get to the bottom of this secret staircase fiasco!🤣 #fyp #homeowner #secretstairs #renovation #homereno ♬ Positive background music such as play and games(1251730) - earbrojp
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