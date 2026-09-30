Αρνήθηκε να δώσει 750.000 δολάρια για Porsche: Αγόρασε μία με 13.000 και άρχισε να την ξαναφτιάχνει με 3D εκτυπωτή

Η μετατροπή χρειάστηκε περίπου 80 κιλά PETG και σχεδόν 1.500 ώρες εκτύπωσης πριν το αυτοκίνητο παρουσιαστεί σε αγωνιστική διοργάνωση στην Αυστραλία.

Ήθελε μια Porsche 911 GT3 RS, αλλά όταν είδε πόσο κόστιζε αποφάσισε να κάνει κάτι που μοιάζει παράλογο. Παράλογο, βέβαια, μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Αντί να πληρώσει περίπου 750.000 δολάρια Αυστραλίας για μια μεταχειρισμένη GT3 RS, ο Αυστραλός Mike Lake αγόρασε μια παλιά Porsche Boxster περίπου 13.000 δολαρίων και άρχισε να τυπώνει μόνος του μια καινούργια.

Όχι ένα μοντέλο για το ράφι. Μια κανονική, σε φυσικό μέγεθος, Porsche που μπορούσε να κινηθεί στον δρόμο. Η βάση ήταν μια Boxster 986 και ο στόχος η Porsche 992 GT3 RS. Ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα μεσολαβούσαν δεκαετίες τεχνολογικής εξέλιξης, διαφορετικές αναλογίες και τεράστια διαφορά στην τιμή. Ο Lake αποφάσισε να καλύψει το χάσμα με οικιακούς 3D εκτυπωτές, πλαστικό και αμέτρητες ώρες στο γκαράζ.

1.500 ώρες στον εκτυπωτή

Στην αρχή το σχέδιο έμοιαζε ακόμη πιο φιλόδοξο. Οι αρχικοί υπολογισμοί προέβλεπαν 477 ξεχωριστά κομμάτια, περίπου 62 κιλά πλαστικού και σχεδόν 2.000 ώρες εκτύπωσης. Όσο όμως το project προχωρούσε, οι αριθμοί άλλαζαν. Τελικά χρειάστηκαν περίπου 80 κιλά PETG και σχεδόν 1.500 ώρες πραγματικής εκτύπωσης, χωρίς να υπολογίζονται όλα τα αποτυχημένα κομμάτια και οι επαναλήψεις.

Οι συνολικοί αριθμοί δεν λένε καν όλη την ιστορία. Ο μπροστινός προφυλακτήρας αποτελείται από 61 διαφορετικά τυπωμένα κομμάτια. Χρειάστηκαν περισσότερες από 381 ώρες για να τυπωθούν και πάνω από 10 κιλά PETG. Ένα μόνο φτερό χρειάστηκε περίπου 55 ώρες, ενώ η οροφή, που έπρεπε να δημιουργηθεί από την αρχή επειδή η Boxster είναι κάμπριο, αποτελούνταν από περίπου 41-42 τυπωμένα τμήματα και χρειάστηκε περίπου 120 ώρες.

Το πιο παράξενο κομμάτι ίσως ήταν ότι για να πάρει μορφή η οροφή χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και κομμάτια από «μακαρόνια» πισίνας ως προσωρινά εσωτερικά στηρίγματα.

Η 3D εκτύπωση όμως ήταν μόνο η αρχή. Τα κομμάτια έπρεπε στη συνέχεια να ενωθούν, να συγκολληθούν πλαστικά, να τριφτούν και να ενισχυθούν. Σε αρκετά σημεία χρησιμοποιήθηκαν υαλοΐνες και ρητίνη ώστε η νέα κατασκευή να αποκτήσει την απαιτούμενη ακαμψία.

Και κάπου εδώ η παλιά Boxster άρχισε πραγματικά να αλλάζει πρόσωπο. Η ομάδα κράτησε τη βασική μηχανική αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου, ενώ πάνω της δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική εξωτερική εμφάνιση. Μπήκαν γνήσια εξαρτήματα Porsche από άλλα μοντέλα, μεταξύ των οποίων πίσω φωτιστικό σώμα από 992 και εμπρός φανάρια από 991.1. Ακόμη και οι καθρέφτες της 992 απέκτησαν θέση στο project, πάνω σε ειδικά τυπωμένες βάσεις.

Η GT3D, όπως ονομάστηκε η κατασκευή, απέκτησε και ενεργή πίσω αεροτομή με DRS. Οι λεπίδες της κατασκευάστηκαν με 3D printing, ενώ το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς ενεργοποιητές και ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Δηλαδή, ο Lake δεν προσπάθησε απλώς να κάνει μια Boxster να μοιάζει με GT3 RS. Προσπάθησε να αναπαράγει και στοιχεία της αεροδυναμικής της.

Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε τελικά στο World Time Attack στο Sydney Motorsport Park τον Σεπτέμβριο. Και εκεί συνέβη κάτι που μάλλον δικαίωσε ολόκληρη την εμμονή του. Βλέποντάς την από απόσταση, ορισμένοι θεατές αρχικά πίστεψαν ότι έβλεπαν μια πραγματική Porsche 911 GT3 RS. Μόνο όταν πλησίαζαν μπορούσαν να διακρίνουν τις μικρές ατέλειες και τα ίχνη των στρώσεων του 3D printing που αποκάλυπταν την πραγματική προέλευση της κατασκευής.

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