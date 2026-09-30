Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και για πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστεί και η Εύβοια.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν;

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει ότι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ακόμη, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ