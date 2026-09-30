Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες

Πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκαλύπτει που και από ποιους γίνεται η συντριπτική πλειονότητα των δολοφονιών.

Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκάλυψε πού είναι πιο πιθανό να δολοφονηθεί κανείς, επισημαίνοντας ότι ο θύτης βρίσκεται συχνά πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεται κανείς.

Ο Βινς Βελάσκεζ υπηρέτησε για 17 χρόνια στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα στην Τζόρτζια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την αστυνομική περιπολία και στη συνέχεια στη δίωξη ναρκωτικών.

Στη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών, ήρθε αντιμέτωπος με υποθέσεις που περιλάμβαναν από πυροβολισμούς και στραγγαλισμούς μέχρι απανθρακωμένα σώματα, προσπαθώντας να συνθέσει το παζλ των εγκλημάτων. Παράλληλα, διετέλεσε διαπραγματευτής ομήρων για 19 χρόνια.

Το μέρος όπου γίνονται οι περισσότερες δολοφονίες

Όταν ρωτήθηκε για το σημείο όπου γίνονται οι περισσότερες δολοφονίες, ο Βελάσκεζ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Η απάντηση είναι πολύ πιο εύκολη απ' ότι ακούγεται... μέσα στο σπίτι σας».

Αν και ο φόβος μιας επίθεσης από έναν άγνωστο στον δρόμο είναι αυτός που έρχεται πρώτος στο μυαλό των περισσότερων, η εμπειρία του δείχνει μια διαφορετική πραγματικότητα. «Τα περισσότερα εγκλήματα μεταξύ αγνώστων συμβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στον δρόμο όταν ταξιδεύετε, αν αποτελείτε εύκολο στόχο ή αν κάνετε μια ζωή υψηλού κινδύνου», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είχα υποθέσεις που εξελίχθηκαν στην βεράντα, στο σαλόνι, στο υπνοδωμάτιο, στο μπάνιο. Πολλές δολοφονίες με σεξουαλική κίνητρο συμβαίνουν όταν ένας διαρρήκτης μπαίνει νύχτα στο σπίτι ενώ μια γυναίκα κοιμάται. Όμως οι περισσότερες ανθρωποκτονίες γίνονται μέσα στο σπίτι, ειδικά σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, όταν ένας σύζυγος χάσει τον έλεγχο και στραγγαλίσει τη σύζυγό του».

Θυματολογία: Τι σχέση έχουνε με το θύμα οι δολοφόνοι του;

Παράλληλα, ο Βελάσκεζ εξήγησε πως οι έρευνες δεν ξεκινούν με την αναζήτηση κάποιου άγνωστου δράστη, αλλά εστιάζουν στα πρόσωπα που συνδέονται ήδη με το θύμα: «Το 80% έως 90% όλων των ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ διαπράττεται από κάποιον που ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, κάποιον με τον οποίο σχετιζόταν, έναν γείτονα, έναν φίλο, έναν συγγενή».

Αυτή η σύνδεση αποτελεί και το πρώτο βασικό στοιχείο για τους αστυνομικούς. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως θυματολογία, αποτελεί τον πυρήνα της εξιχνίασης: «Αν μελετήσεις προσεκτικά το θύμα, τις περισσότερες φορές μπορείς να καταλάβεις ακριβώς γιατί δολοφονήθηκε. Το κίνητρο είναι εξαιρετικά σημαντικό: αν καταλάβεις το γιατί, τις περισσότερες φορές ανακαλύπτεις και το ποιος το έκανε. Γι' αυτό, ο χρυσός κανόνας είναι ένας: "Ξεκινάς πάντα από το θύμα"».

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