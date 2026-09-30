Από τουρίστρια, σε φυλακές στην Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ», λέει η Βρετανίδα μητέρα

Η Ταμάρα Μάρτινς λέει ότι ένας άντρας της προσέφερε χρήματα για να μεταφέρει βαλίτσα με ηλεκτρονικά, χωρίς να γνωρίζει ότι περιείχε 71 πακέτα κάνναβης

Μια 31χρονη Βρετανίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης στην Καμπότζη, μετά τον εντοπισμό 34,5 κιλών κάνναβης στις αποσκευές της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Techo.

Η Ταμάρα Μάρτινς, από το Croydon της Βρετανίας, συνελήφθη έχοντας μαζί της 71 πακέτα κάνναβης, η ίδια όμως υποστηρίζει ότι «στήθηκε» εις βάρος της και πως δεν γνώριζε ότι μετέφερε ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, λίγο πριν από το ταξίδι της ένας άνδρας που γνώρισε σε μπαρ της πρότεινε χρήματα για να μεταφέρει πίσω στην Βρετανία μια βαλίτσα με ηλεκτρονικές συσκευές.

Η Καμπότζη εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία για την διακίνηση ναρκωτικών, με την 31χρονη πλέον να κρατείται μακριά από την οικογένειά της στην Βρετανία, με την 10χρονη κόρη της να βρίσκεται τπό τηνφροντίδα του αδερφού της Τρέι Μάρτινς.

«Δεν ήξερα ότι ήταν στην Καμπότζη»

Ο Τρέι περιέγραψε στην Daily Mail την στιγμή που πληροφορήθηκε την σύλληψη της αδελφής του, καθώς δεν γνώριζε καν ότι βρισκόταν στην Καμπότζη μέχρι την στιγμή που εκείνη τον κάλεσε. «Το μόνο που άκουσα ήταν να κλαίει. Μου είπε: “Με συνέλαβαν. Με συνέλαβαν”», ανέφερε. Όπως περιγράφει, η Ταμάρα ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη και τον ρωτούσε αν μπορούσε να κάνει κάτι για να την βοηθήσει. Παράλληλα, του έλεγε συνεχώς πόσο λυπόταν για όσα είχαν συμβεί.

Ο ίδιος επιμένει ότι η αδελφή του δεν είχε ποτέ στο παρελθόν συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και πως «δεν είχε καμία σχέση με κάτι τέτοιο». Αρχικά, η 31χρονη φέρεται να κρατούνταν σε κέντρο κράτησης για τουρίστες, όμως στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Correctional Center 2 (CC2), γυναικείες φυλακές στην Πνομ Πενχ, την πρωτεύουσα της χώρας.

«Είναι κόλαση εδώ»

Σε επιστολή της προς τον αδελφό της, η Ταμάρα περιγράφει με ιδιαίτερα δύσκολα λόγια τις συνθήκες κράτησης. «Είναι κόλαση εδώ. Δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ, να φάω ή να κάνω οτιδήποτε», έγραψε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να μην σκέφτεται συνεχώς την ζωή της στην Βρετανία. «Είναι πραγματικά δύσκολο και είναι δύσκολο να δεις το φως στην άκρη του τούνελ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα σκληρές για όσους δεν διαθέτουν χρήματα, λέγοντας πως χωρίς χρήματα είσαι στον πάτο. Την ίδια ώρα, ο Τρέι προσπαθεί να εξασφαλίσει νομική βοήθεια για την αδελφή του στην Καμπότζη, ενώ η 10χρονη κόρη της δεν γνωρίζει ότι η μητέρα της έχει συλληφθεί, αλλά ξέρει μόνο ότι η μητέρα της είναι καλά.

Η υπόθεση έρχεται λίγο μετά την προειδοποίηση του Βρετανού υφυπουργού Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν Βρετανοί υπήκοοι οι οποίοι παρασύρονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στο εξωτερικό. Σε ανακοίνωση στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Ντάουτι προειδοποίησε ότι εγκληματικές οργανώσεις προσεγγίζουν ανθρώπους υποσχόμενες δωρεάν ταξίδια ή γρήγορα χρήματα, ενώ οι συνέπειες μπορεί να είναι πολυετής φυλάκιση ή, σε ορισμένες χώρες, ακόμη και θανατική ποινή.

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