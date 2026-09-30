Ο Βασιλιάς Κάρολος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Ιθαγενής Αυστραλός τον κατηγορεί για γενοκτονία

Το εφετείο της Βικτώριας απέρριψε την προσφυγή του Ρόμπι Θορπ κατά του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δηλώνει ότι πλέον σκοπεύει να φτάσει την υπόθεση στην Χάγη

Να οδηγήσει την υπόθεση κατά του βασιλιά Καρόλου μέχρι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην Χάγη δηλώνει αποφασισμένος ο Αυστραλός ακτιβιστής Ρόμπι Θορπ, μετά την νέα δικαστική ήττα που υπέστη στην χώρα του.

Ο 68χρονος, πρεσβύτερος της κοινότητας των Krautatungalung, επιχειρεί από το 2023 να κινήσει ιδιωτική ποινική διαδικασία κατά του βασιλιά, τον οποίο κατηγορεί για γενοκτονία σε βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών της Αυστραλίας. Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, τρεις δικαστές του Εφετείου της Βικτώριας απέρριψαν την προσφυγή του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πραγματική προοπτική επιτυχίας. Πρόκειται για την τρίτη δικαστική ήττα του Θορπ από την έναρξη της προσπάθειάς του πριν τρία περίπου χρόνια.

Τι υποστηρίζει ο Ρόμπι Θορπ

Ο ακτιβιστής υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ως αρχηγός του αυστραλιανού κράτους, αλλά και η αυστραλιανή κυβέρνηση και οι θεσμοί της χώρας, διαιωνίζουν συνθήκες που, κατά την άποψή του, συνιστούν γενοκτονία των ιθαγενών, με επίκεντρο της υπόθεσής να είναι, μεταξύ άλλων, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες Αυστραλοί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της χώρας, οι ιθαγενείς αντιστοιχούν περίπου στο 4% του πληθυσμού και, κατά μέσο όρο, έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, χειρότερα αποτελέσματα υγείας και υψηλότερα ποσοστά φυλάκισης και ανεργίας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο Θορπ δήλωσε στο ABC News ότι η Αυστραλία «βρίσκεται σε πλήρη άρνηση», υποστηρίζοντας ότι χωρίς τις πράξεις βίας και τις πολιτικές που χαρακτηρίζει γενοκτονικές, η σύγχρονη Αυστραλία δεν θα υπήρχε. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι δεν αναμένει να τύχει δίκαιης δίκης στην Αυστραλία και έτσι η επόμενη και τελευταία δικαστική επιλογή του στην χώρα είναι να ζητήσει άδεια για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας.

Ο δρόμος προς την Χάγη

Εφόσον εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στην Αυστραλία, ο Θορπ δηλώνει ότι θα απευθυνθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα μπορούσε να αναδειχθεί διεθνώς η υπόθεση που έχει καταγγείλει. Το Εφετείο της Βικτώριας, πάντως, έκρινε ότι η αρχική διαδικασία δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς οι κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο δεν στοιχειοθετούσαν αδίκημα που αναγνωρίζεται από το δίκαιο της πολιτείας.

Παράλληλα, ο βασιλιάς της Βρετανίας απολαμβάνει ασυλία από ποινική και αστική ευθύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις, αντίστοιχη ασυλία έχει πιθανότατα μεταφερθεί και στο αυστραλιανό νομικό σύστημα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αντίθετα, δεν αναγνωρίζει ασυλία αρχηγού κράτους σε σχέση με την δικαιοδοσία του για εγκλήματα όπως η γενοκτονία. Ωστόσο, ο Θορπ δεν μπορεί να ξεκινήσει ο ίδιος ιδιωτική ποινική δίωξη ενώπιον του Δικαστηρίου.

Όπως εξήγησε ο διεθνολόγος του Australian National University, Ντον Ρόθγουελ, ένας ιδιώτης μπορεί να υποβάλει στοιχεία στο Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εφόσον θεωρεί ότι αυτά τεκμηριώνουν έγκλημα γενοκτονίας. Η απόφαση για το εάν θα υπάρξει έρευνα ή δίωξη ανήκει, ωστόσο, αποκλειστικά στο ίδιο το Δικαστήριο.

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