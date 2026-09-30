Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Το ηχητικό που ακούγεται να χτυπάω τον γιο μου είναι AI»

Ο γνωστός δικηγόρος αρνείται την κακοποίηση του ανήλικου γιου του και υποστηρίζει ότι το επίμαχο ηχητικό έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση βρίσκεται ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μετά την καταγγελία στις Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει ασκήσει βία στο παιδί και υποστηρίζει ότι το υλικό που κυκλοφόρησε στα social media δεν αποτελεί πραγματική καταγραφή.

Μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος χαρακτήρισε τη μήνυση «στημένη» και υποστήριξε ότι το επίμαχο ηχητικό, στο οποίο ακούγεται φωνή που αποδίδεται στον ίδιο, έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, επικαλέστηκε κάμερες, καθηγητές φροντιστηρίου και άλλα στοιχεία, τα οποία, όπως ανέφερε, μπορούν να αποδείξουν ότι τη συγκεκριμένη ώρα δεν βρισκόταν με τα παιδιά του.

Η καταγγελία και το επίμαχο υλικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση έφτασε στις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν η τηλεφωνική γραμμή 10201, που αφορά ζητήματα προστασίας ανηλίκων, δέχθηκε καταγγελία από ενήλικο άτομο που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμο. Στην καταγγελία γινόταν αναφορά σε βιντεοληπτικό υλικό που φερόταν να καταγράφει λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα και μετάβαση αστυνομικών στην κατοικία του δικηγόρου στη Βούλα. Ο ίδιος προσήχθη περίπου στις 06:30 το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρου.

Ο Θεοδωρόπουλος, πάντως, από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε ότι έχει χτυπήσει τον γιο του. «Δεν έχω χτυπήσει το παιδί μου, το βίντεο είναι AI», ανέφερε, επιμένοντας ότι το υλικό που αναρτήθηκε στο TikTok δεν αποτυπώνει πραγματικό περιστατικό.

Στη νέα του τοποθέτηση έκανε ακόμη πιο συγκεκριμένη αναφορά στο ηχητικό. Όπως είπε, η φωνή που ακούγεται είναι δική του, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ποτέ το περιστατικό που περιγράφεται και ότι η συγκεκριμένη ηχογράφηση αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος επικαλέστηκε ως βασικό επιχείρημα το χρονικό της καταγγελίας. Όπως υποστήριξε, την ώρα που φέρεται να συνέβη το περιστατικό, η σύζυγός του είχε μεταφέρει τα παιδιά στο φροντιστήριο. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν κάμερες τόσο στην κατοικία όσο και στο φροντιστήριο, ενώ έκανε λόγο και για καθηγητές που μπορούν να επιβεβαιώσουν την παρουσία των παιδιών.

Στο πλευρό του τοποθετήθηκε δημόσια και η σύζυγός του, η οποία υποστήριξε ότι τα παιδιά βρίσκονταν μαζί της κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια πήγαν στο φροντιστήριο. Όπως ανέφερε, οι παρουσίες και οι καθηγητές μπορούν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους εκεί.

«Δεν φοβάμαι κανέναν»

Ο δικηγόρος συνέδεσε την καταγγελία με προηγούμενη δικαστική αντιδικία, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται πρόσωπο με το οποίο βρίσκεται σε διαμάχη και το οποίο, όπως είπε, διαμένει στην Κύπρο. Κατηγόρησε το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε απειλές εναντίον του και της οικογένειάς του, ενώ ανέφερε ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες.

Ο δικηγόρος, από την πλευρά του, δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε νέες νομικές ενέργειες, μαζί με τη δικηγόρο που τον εκπροσωπεί, αναφέροντας ότι θα καταθέσει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές. «Είμαι αθώος και δηλώνω αθώος», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει κακοποιήσει το παιδί του.

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