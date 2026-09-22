Το πιο πολυτελές προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται στο Amazon: Έτσι είναι το εσωτερικό του

Κοστίζει περισσότερο από τις υπόλοιπες προκατασκευασμένες κατοικίες του Amazon και διαθέτει 76 τ.μ., ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο και πλήρη κουζίνα.

Η αγορά μιας προκατασκευασμένης κατοικίας μέσω του Amazon μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, ωστόσο πλέον αποτελεί πραγματικότητα. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ξεχωρίζει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατοικία, η οποία παρουσιάζεται ως η ακριβότερη προκατασκευασμένη κατοικία που διατίθεται στην πλατφόρμα.

Η κατοικία έχει εμβαδόν 819 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 76 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας αρκετό χώρο για μια μόνιμη κατοικία. Στο εσωτερικό της διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, κουζίνα και καθιστικό, δηλαδή όλους τους βασικούς χώρους μιας κατοικίας.

Αναδιπλούμενη και έτοιμη να στηθεί σε λίγα λεπτά

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη συγκεκριμένη κατασκευή να ξεχωρίζει είναι ο σχεδιασμός της. Πρόκειται για πτυσσόμενη και επεκτεινόμενη κατοικία, η οποία μπορεί να μεταφερθεί καταλαμβάνοντας μικρότερο όγκο και στη συνέχεια να αναπτυχθεί στον χώρο όπου θα τοποθετηθεί. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η κατοικία μπορεί να στηθεί σε μόλις 10 λεπτά, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προβάλλονται για τη συγκεκριμένη κατασκευή.

Η κατασκευή της βασίζεται σε γαλβανισμένο χάλυβα και υλικά ανθεκτικά στο νερό, με στόχο μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει εξοπλιστεί με αρκετές από τις βασικές εγκαταστάσεις που χρειάζεται μια κατοικία. Το μπάνιο, για παράδειγμα, παραδίδεται σχεδόν πλήρως εξοπλισμένο και περιλαμβάνει ντους με μαρμάρινη επένδυση, τουαλέτα, νιπτήρα με αποθηκευτικό χώρο και καθρέφτη. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί διαχωρισμός ανάμεσα στη στεγνή και την υγρή ζώνη του μπάνιου.

Η συγκεκριμένη προκατασκευασμένη κατοικία μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες του αγοραστή. Υπάρχουν διαφορετικές διαμορφώσεις, με δυνατότητα επιλογής από ένα έως και τέσσερα υπνοδωμάτια, ενώ μπορούν να διαφοροποιηθούν και τα χρώματα και τα εξωτερικά φινιρίσματα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για προκατασκευασμένη και πτυσσόμενη κατασκευή, ο σχεδιασμός της επιτρέπει αρκετές διαφορετικές διαμορφώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή.