«Καλό ταξίδι αγόρι μας»: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας

Βυθισμένοι στο πένθος η οικογένεια και οι άνθρωποι του Βύρωνα Καβάλας μετά τον θάνατο του 16χρονου Τζάνα Ασλάν.

Δεν τα κατάφερε ο 16χρονος Τζάνα Ασλάν, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους του συλλόγου, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε την εξέλιξη που όλοι ήλπιζαν.

Το μοιραίο χτύπημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Β’ ομάδας του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο 16χρονος βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας και προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο που βρισκόταν κοντά στην κερκίδα.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους ποδοσφαιριστές και στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο. Η αναμέτρηση διακόπηκε και στον νεαρό αθλητή προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Οι διαδικασίες για την υποδοχή του είχαν ξεκινήσει ήδη πριν από την άφιξή του, με τον 16χρονο να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να εισάγεται στη ΜΕΘ.

Παρέμεινε εκεί σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τελικά, όμως, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Η ανακοίνωση της ομάδας του

Ο Βύρωνας Καβάλας αποχαιρέτησε τον 16χρονο με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για την απώλεια ενός παιδιού της αθλητικής του οικογένειας.

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύλλογος.

Η διοίκηση, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές του Βύρωνα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους ανθρώπους του 16χρονου, τονίζοντας πως θα παραμείνουν δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.

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