Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα οι δικηγόροι του ζεύγους

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Ιωάννας Γάκα, καθώς οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν το ζεύγος ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν την υπεράσπιση μόνο του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν αναλάβει την εκπροσώπηση και των δύο γιατρών.

Με ανακοίνωσή τους, οι δύο δικηγόροι γνωστοποίησαν ότι πλέον θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν μόνο τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, σύζυγο της Ιωάννας Γάκα. Όπως αναφέρουν, η απόφαση αφορά αποκλειστικά νομικούς λόγους και συνδέεται με τη διαφορετική υπερασπιστική προσέγγιση που προκύπτει για τους δύο κατηγορουμένους.

«Δικονομικά αναγκαίος ο περιορισμός»

Στην ανακοίνωσή τους, οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός αναφέρουν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους «στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους», δηλαδή του Ηλία Θεοδωρόπουλου, και παραιτούνται από την υπεράσπιση της συζύγου του. Όπως σημειώνουν, ο διαχωρισμός είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Η.Θ. για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς. Νίκος Αγαπηνός Τέλλος Αγαπηνός»

Οι δύο δικηγόροι δεν προχωρούν στην παρούσα φάση σε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασής τους, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους αναπτύξουν αναλυτικά, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Έτσι, από εδώ και στο εξής η νομική εκπροσώπηση των δύο κατηγορουμένων περνά σε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, με τους συγκεκριμένους δικηγόρους να παραμένουν στο πλευρό μόνο του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

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