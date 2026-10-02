Σοκ στο Μεξικό: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε ρεπόρτερ την ώρα της live μετάδοσης (vid)

Μια δημοσιογράφος και ένας εικονολήπτης παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο ενώ μετέδιδαν ζωντανά κατολίσθηση σε δρόμο του Μοντερέι, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο

Μια δημοσιογράφος και ένας εικονολήπτης παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο την ώρα που κάλυπταν ζωντανά μια κατολίσθηση στο Μοντερέι του Μεξικού, με την στιγμή της πρόσκρουσης να καταγράφεται σε βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στην λεωφόρο Morones Prieto, όπου οι δύο εργαζόμενοι των μέσων ενημέρωσης είχαν βρεθεί για να καλύψουν κατολίσθηση που είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, από το GamaVisión, βρίσκονταν στο σημείο και πραγματοποιούσαν ζωντανή μετάδοση όταν ένα γκρι σκούρο Jeep έχασε τον έλεγχο και κινήθηκε προς το μέρος τους.

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Στο βίντεο από το περιστατικό φαίνεται η δημοσιογράφος να κάνει το ρεπορτάζ της, όταν το όχημα που κινείται στην λεωφόρο αρχίζει να ολισθαίνει και περιστρέφεται, καταλήγοντας πάνω στους δύο εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρεγμένο οδόστρωμα, μετά τις βροχοπτώσεις, φέρεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 08:00, στα κανονικά ρεύματα κυκλοφορίας της περιοχής όπου είχε σημειωθεί η κατολίσθηση που αποτέλεσε αντικείμενο του ρεπορτάζ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε τραυματιστεί και ένας μοτοσικλετιστής.

🚨MEU DEUS: Repórter é ATROPELADA durante transmissão pela Gamavisión.



O caso é no México. pic.twitter.com/zPYTQjc4Zf — Brenno Moura (@brenno__moura) October 2, 2026

Στο σημείο οι διασώστες

Μετά την παράσυρση, στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο εργαζόμενους. Η Άλμα ντε λα Ρόσα υπέστη χτυπήματα, τα οποία σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν κρίθηκαν σοβαρά. Ο Κρίστο Μοράλες τραυματίστηκε επίσης και οι δύο τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο για ιατρική αξιολόγηση.

Οι εικόνες από την στιγμή του ατυχήματος κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας την στιγμή που το όχημα χάνει την πρόσφυσή του και πέφτει πάνω στο συνεργείο που βρισκόταν εκεί για την κάλυψη της κατολίσθησης.

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