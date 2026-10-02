Συγκινήθηκε ο Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα τελικά»

Με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργος Μαζωνάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την απώλεια του τραγουδιστή.

Με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργος Μαζωνάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την ανάγκη όλων να δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη που θα εξέφραζαν όλοι όσα έχουν μέσα τους για τον εκλιπόντα τραγουδιστή.

«Ήταν σαν να είναι εκεί. Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Αναρωτιόμασταν αν θα κολλούσε ο Γιώργος στο The Voice και τελικά ήμασταν εμείς που κολλήσαμε σε αυτόν. Ήταν ο λόγος που θα καθόμασταν μετά το γύρισμα να μιλήσουμε 2-3 ώρες και να χαζολογάμε. Αυτό δεν το είχα ξαναζήσει. Ήθελες να είσαι εκεί που ήταν. Για εμένα τον Χρήστο και τον Πάνο, ο Γιώργος ήταν τεράστια αποκάλυψη γιατί δεν τον ξέραμε. Ήταν φωτεινός, έξυπνος, αστείος, σπάνιος, ξεχωριστός», ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

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