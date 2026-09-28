Θάσος: 16χρονος ποδοσφαιριστής στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό χτύπημα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Κρίσιμες ώρες περνά ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β’, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης του Βύρωνα Β’ με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, για την πρεμιέρα της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε σημείο κοντά στην κερκίδα, χάνοντας αμέσως τις αισθήσεις του.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο

Ο γιατρός της αναμέτρησης έσπευσε αμέσως κοντά στον 16χρονο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά μετά το σοβαρό περιστατικό, με τους ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους των δύο ομάδων και όσους βρίσκονταν στο γήπεδο να παρακολουθούν με αγωνία την προσπάθεια να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον νεαρό αθλητή. Ο Αίαντας Παναγίας και ο Βύρωνας Καβάλας εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή τους στον 16χρονο και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των θεραπόντων γιατρών που μεταφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα, ο 16χρονος έχει σφυγμούς, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη και τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξή της.

Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Καβάλας και της Θάσου. Οι δύο ομάδες έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, ενώ ο Βύρωνας Καβάλας ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του συλλόγου, ως ένδειξη σεβασμού και στήριξης προς τον ποδοσφαιριστή και τους δικούς του ανθρώπους.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της 28ης Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε η αναστολή των αγώνων των τοπικών ομάδων στην Καβάλα σε ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένεια του 16χρονου.

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