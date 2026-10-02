«Θεέ μου γιατί μου το κάνεις αυτό» - Συγκλονίζει ο αδελφός δύο Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη της Πλάκας

Ο Κλάιντ Χότζα, αδερφός του 36χρονου και της 34χρονης, που σκοτώθηκαν με τους συντρόφους τους στην Πλάκα, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ζει η οικογένειά του.

Τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένειά του που έχασε τέσσερα μέλη της, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο της Πλάκας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 6 άτομα, περιγράφει ο Κλάιντ Χότζα, αδελφός με τους δύο από τους τέσσερις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο αδελφός του Κλάιντ, ο 36χρονος Φλόριν, η σύντροφός του Έρις Κάνι, 39 ετών, η αδελφή του Φλόριντα, 34 ετών, και ο σύζυγός της, Ίαν Κίρκπατρικ, 37 ετών, ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα, ωστόσο όλα άλλαξαν όταν στις 7:30 το πρωί το κτίριο στο οποίο διέμεναν στην Πλάκα έγινε συντρίμμια.

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