Διευθύντρια νηπιαγωγείου σε αμόκ στα Άνω Λιόσια φώναζε και έβριζε παιδάκια: «Τα κάνατε σκ@τ@» (vid)

Σάλος προκλήθηκε στα Άνω Λιόσια από βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου να απειλεί παιδιά, η οποία στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε από γονείς.

Αδιανόητες εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», όταν βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη διευθύντρια του σχολείου να ουρλιάζει και να απειλεί μικρά παιδιά 4 και 5 ετών στον προαύλιο χώρο.

«Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή»

Στο βίντεο, η εκπαιδευτικός ακούγεται να κατηγορεί τα νήπια για ζημιές στον εξοπλισμό του σχολείου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις. «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!» ήταν μερικές από τις φράσεις που απηύθυνε στα τρομοκρατημένα παιδιά.

Όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν το συμβάν και ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της, η διευθύντρια αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα; Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα! Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας».

Τα παιδιά το είπαν στους γονείς και εκείνη της επιτέθηκαν

Η υπόθεση έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγη ώρα αργότερα η διευθύντρια δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, σωματική επίθεση από γονείς ή συγγενείς των παιδιών που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου.

Η εκπαιδευτικός υπέστη χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Μετακινήθηκε σε άλλο νηπιαγωγείο η εκπαιδευτικός

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποφάσισε την άμεση μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο νηπιαγωγείο, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Η απόφαση να μη τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να μην απολυθεί, αλλά να μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα, αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων από τους γονείς.

Στον πλευρό της οι εκπαιδευτικοί: «Μηδενική ανοχή, της στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή»

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, δήλωσε: «Ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα από ένα βίντεο λίγων λεπτών.

«Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη», ανέφερε.

Παράλληλα, καταδίκασε απερίφραστα τη σωματική επίθεση κατά της εκπαιδευτικού, υπενθυμίζοντας ότι βάσει του άρθρου 33 του Νόμου 5090/2024 (τροποποίηση άρθρου 168 ΠΚ), η βιαιοπραγία και η διατάραξη λειτουργίας σε σχολικούς χώρους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Τ

Τέλος, γνωστοποίησε ότι οι αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των υπαιτίων της επίθεσης: «Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.

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