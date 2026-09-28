Κίνα: Ενεργοποίησε γιγαντιαίο αιολικό πάρκο με 131 ανεμογεννήτριες μέσα στην Σινική Θάλασσα

Ένα νέο αιολικό πάρκο-γίγαντας τέθηκε σε λειτουργία στην Κίνα, με 131 ανεμογεννήτριες και 33 μονάδες ισχύος 18 MW, που διαθέτουν ρότορες διαμέτρου 292 μέτρων.

Η Κίνα συνεχίζει να επεκτείνει με εντυπωσιακούς ρυθμούς την αιολική της ισχύ, θέτοντας πλέον σε λειτουργία ένα ακόμα υπεράκτιο έργο στην Νότια Σινική Θάλασσα.

Πρόκειται για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Fansi, το οποίο τέθηκε επίσημα σε πλήρη λειτουργία στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Το έργο, ισχύος 2 GW, βρίσκεται περίπου 81 χιλιόμετρα από τις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα και διαθέτει συνολικά 131 ανεμογεννήτριες, μεταξύ των οποίων 33 ιδιαίτερα μεγάλες μονάδες ισχύος 18 MW.

Ανεμογεννήτριες με ρότορες 292 μέτρων

Το μέγεθος των μεγαλύτερων ανεμογεννητριών του Fanshi είναι εντυπωσιακό, καθώς κάθε μονάδα διαθέτει ρότορα διαμέτρου 292 μέτρων, καλύπτοντας με κάθε περιστροφή επιφάνεια περίπου 66.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του China General Nuclear Power Group (CGN), μία πλήρης περιστροφή μπορεί να παράγει έως και 43 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός μέσου κινεζικού νοικοκυριού για περίπου εννέα ημέρες.

Οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες δεν είναι πάντως οι ισχυρότερες που έχουν κατασκευαστεί μιας και το 2025, η Dongfang Electric Corporation φέρεται να εγκατέστησε στη Σαντόνγκ μονάδα ισχύος 26 MW, με πτερύγια μήκους 153 μέτρων. Ωστόσο, το Fanshi ξεχωρίζει λόγω του αριθμού των τεράστιων μονάδων που λειτουργούν ταυτόχρονα στο ίδιο εμπορικό υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Σύμφωνα με την CGN, κανένα άλλο υπεράκτιο έργο δεν διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών αυτής της ισχύος σε ενιαίο πάρκο.

Το Fanshi αναμένεται να παράγει περίπου 6,6 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, και η ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, μιας μεγάλης αστικής και οικονομικής ζώνης στη νότια ακτή της Κίνας. Η CGN εκτιμά ότι η παραγωγή του πάρκου μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 5,1 εκατομμύρια τόνους και να περιορίσει την καύση άνθρακα κατά περίπου 1,92 εκατομμύρια τόνους.

Το ενεργειακό στοίχημα της Κίνας

Ο Χου Γκουανγκιάο, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρόεδρος της CGN New Energy, χαρακτήρισε το έργο ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη των λεγόμενων «διπλών στόχων άνθρακα» της Κίνας: κορύφωση των εκπομπών έως το 2030 και επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2060. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κίνα εξελίσσεται, ωστόσο, παράλληλα με τη μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τον άνθρακα, με την Κίνα να παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε μερικά από τα μεγαλύτερα αιολικά και ηλιακά έργα στον πλανήτη.

Το Fanshi εντάσσεται σε αυτή τη διπλή εικόνα: από τη μία πλευρά, η χώρα εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα και, από την άλλη, αυξάνει διαρκώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η επέκταση των υποδομών αιολικής και ηλιακής ενέργειας αποτελεί έτσι βασικό μέρος της προσπάθειας του Πεκίνου να αυξήσει την ηλεκτροδότηση από ανανεώσιμες πηγές και να περιορίσει σταδιακά την εξάρτηση από τον άνθρακα.

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