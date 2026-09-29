Πορτοσάλτε για Καρυστιανού: «Αν δεν φύγει πικραμένη στο εξωτερικό, ανοίγει ιατρείο για κβαντική ιατρική στην Αθήνα» (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, άφησε αιχμές περί κβαντικής ιατρικής.

Έντονο σχολιασμό από τον Άρη Πορτοσάλτε στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ προκάλεσε η υπόθεση που αφορά τη Μαρία Καρυστιανού για το μηχάνημα βιοανάδρασης και τις αναφορές στην «κβαντική ιατρική».

«Αν δεν φύγει από την Ελλάδα, θα ανοίξει ιατρείο στην Αθήνα »

«Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτό που έχει ξεκινήσει ο κ. Γεωργιάδης με την κβαντική ιατρική και βρέθηκε ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει η κ. Καρυστιανού. Είναι κάτι που δεν υπάρχει. Η κ. Καρυστιανού απάντησε - υπονοεί ότι γίνεται μια πολιτική δίωξη. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την αντίδραση. Αν όντως έχει αυτό το μηχάνημα, που δεν υπάρχει, και αν δεν ανταποκρίνεται στην ιατρική επιστήμη, θα πρέπει να το εξηγήσει και οφείλει να το εξηγήσει», ανέφερε αρχικά ο πολιτικός αναλυτής, Νίκος Στέφος.

Από αυτή την τοποθέτηση πιάστηκε ο Άρης Πορτοσάλτε και σχολίασε: «Η κ. Καρυστιανού στην ιστοσελίδα της λέει "κβαντική παιδίατρος". Κακώς έως τώρα δεν πήγε κάποιος να πει "τι λέτε κυριά; Ποια κβαντική ιατρική;" Κακώς έως τώρα που την άφησαν ανενόχλητη να πουλάει παραμύθι».

Τελειώνοντας, ειρωνευόμενος τις δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Καρυστιανού πριν λίγες ημέρες, στις οποίες έλεγε πως «αν δεν μπει στην Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα και θα τελειώσει η πολιτική για εκείνη», είπε: «Αλλά, όπως μας προειδοποίησε, αν δεν φύγει στο εξωτερικό πικραμένη γιατί της γυρίζει την πλάτη η κοινωνία, ανοίγει και ιατρείο στην Αθήνα».

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