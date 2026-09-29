Άκης Πετρετζίκης για MasterChef: «Έλεγαν ότι τους κλέβω επειδή ήμουν επαγγελματίας»

Ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε για το ξεκίνημα της καριέρας του, όταν μπήκε στο πρώτο ελληνικό MasterChef και αναδείχθηκε νικητής.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέα τοου εκπομπής «Kitchen Lab» στον ΣΚΑΪ, ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Στούντιο στις 3» και μίλησε για το ξεκίνημα του ως μάγειρας, όταν μπήκε στο πρώτο ελληνικό MasterChef και αναδείχθηκε νικητής.

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο γνωστός σεφ στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα, αλλά και στα σχόλια που δεχόταν τόσο κατά τη διάρκεια του ριάλιτι, όσο και αφού κέρδισε.

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