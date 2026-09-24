Μαρία Καρυστιανού: «Αν δεν μπούμε στην Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα και θα τελειώσει η πολιτική για μένα» (vid)
Η Μαρία Καρυστιανού, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», ήταν καλεσμένη σήμερα Πέμπτη 24/9 στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι με την Σίσσυ Χρηστίδου και έδωσε μια συνέντευξη τόσο για την πολιτική της πορεία εν όψει των εκλογών, αλλά και για την «κόντρα» της, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
Η κουβέντα ξεκίνησε αρχικά με αφορμή την συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στο ραδιόφωνο του MEGA και σε βραδινή εκπομπή του Action24 την οποία η κυρία Καρυστιανού χαρακτήρισε «τρικυμία εν κρανίω», αναφέροντας ότι έχει μπλέξει πολλά περιστατικά και βάζει στο επίκεντρο την Κβαντική Ιατρική την οποία «μπορεί ο καθένας να ψάξει στο διαδίκτυο».
«Ο κ. Γεωργιάδης σηκώνει σκόνη»
Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως η συνήθης πρακτική του Άδωνι Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη και να συγκαλύπτει την ουσία η οποία τονίζει πως είναι μια: πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλάβουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση.
Στην συνέχεια μίλησε για τις λεγόμενες «εναλλακτικές ιατρικές» και για την πλασμαφαίρεση με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για τους κινδύνους που ενέχει λόγω της παρεμβατικότητας της.
Μίλησε και για τις επιθέσεις που έχει λάβει τις τελευταίες μέρες από τον Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ειδικότητα «κβαντικός γιατρός» αλλά εφαρμογές της κβαντικής επιστήμης στην ιατρική και την τεχνολογία σχετικά με την διάγνωση και την θεραπεία. Ακόμη είπε πως ο Υπουργός Υγείας διαστρεβλώνει την αλήθεια και τις επιστήμες με αποτέλεσμα να παρεξηγούνται οι δηλώσεις της.
«Αν δεν μπούμε στην Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα»
Στην συνέχεια ρωτήθηκε αν πιστεύει πως η κάθοδός της στην πολιτική στοίχησε στο Κίνημα των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού ήταν κάθετα αντίθετη λέγοντας πως η πολίτευσή της, είναι η εξέλιξη του Κινήματος των Τεμπών. «Το Κίνημα έφτασε μέχρι ένα σημείο κάνοντας τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει και περιμένει. Οι συνθήκες για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν είναι καλές, έτσι ένα σχέδιο Β ήταν η κάθοδος στην πολιτική για να αλλάξουν τα πράγματα» είπε.
Ρωτήθηκε ακόμα ποια θα είναι η στάση της αν δεν πείσει τον κόσμο και μπει στην Βουλή. Με μια συγκίνηση στην φωνή της είπε πως τότε θα έχει τελειώσει η πολιτική για την ίδια και θα φύγει από την Ελλάδα, τονίζοντας πόσο αγαπάει την χώρα αλλά δεν μπορεί να ανεχτεί μια βροχή σκανδάλων να μένει ατιμώρητη.
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