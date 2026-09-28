Χρ. Κούτρας: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, όχι στους διαιτητές - Αμαρτία απ'τον θεό τέτοια σφυρίγματα»

Ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε τη διαιτητική απόφαση στο τέλος του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Σε έναν απολαυστικό τελικό το βράδυ της Κυριακής, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το 5ο Super Cup της ιστορίας του, επικρατώντας του αξιόμαχου ΠΑΟΚ με 101-96.

Ωστόσο, μια φάση στο τέλος του αγώνα με πρωταγωνιστές τον Γιαν Μοντέρο και τον Νικ Καλάθη, έμελλε να ξεσηκώσει κουβέντα σχετικά με τη διαιτητική απόφαση για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού.

Αμαρτία από το θεό

Στην εν λόγω απόφαση, στάθηκε και ο -γνωστός για τα ασπρόμαυρα αισθήματά του- δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας, ο οποίος στην πρωινή εκπομπή «Αταίριαστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Σούπερ Καπ, όχι συγχαρητήρια στους διαιτητές για το Σούπερ Καπ. Θα φτιάξουν όλα υποθέτουμε, γιατί γίνεται μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ. Και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων, και από τους φιλάθλους -μην υποτιμούμε το εισιτήριο που δίνει ο φίλαθλος- και από τον ΣΚΑΙ».

Ο ίδιος, συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη επένδυση από τον ΣΚΑΙ, δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό μπάσκετ τέτοια επένδυση. Όχι τώρα να έχουμε τέτοια σφυρίγματα. Αμαρτία από το θεό.»

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

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