Έγιναν μαλλιοκούβαρα στο First Dates: «Ο άντρας πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού» (vid)

Η Μαρία και ο Αναστάσης από τα Γιάννενα δεν κατάφεραν να βρουν κοινό βηματισμό, με το κινητό και τον λογαριασμό να μετατρέπουν το ραντεβού σε έντονη αντιπαράθεση.

Από την αρχή φάνηκε πως το ραντεβού της Μαρίας και του Αναστάση στο «First Dates» δεν θα πάει και πολύ καλά. Οι δύο συμμετέχοντες από τα Γιάννενα βρέθηκαν φάτσα κάρτα στο εστιατόριο, όμως όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι αντιλήψεις τους για το πρώτο ραντεβού απείχαν αρκετά.

Η Μαρία δεν έκρυψε την ενόχλησή της για ορισμένες συμπεριφορές του 20χρονου Αναστάση, με το κινητό και τον λογαριασμό να εξελίσσονται στα δύο βασικά σημεία τριβής. Μάλιστα, όπως είπε η ίδια μετά το ραντεβού, από πολύ νωρίς είχε σκεφτεί να αποχωρήσει.

Κινητό και λογαριασμός

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Μαρία ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο Αναστάσης ασχολήθηκε με το τηλέφωνό του ενώ βρίσκονταν στο τραπέζι. Η ίδια θεώρησε ότι σε ένα πρώτο ραντεβού η προσοχή θα έπρεπε να είναι στραμμένη αποκλειστικά στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε ακόμη μεγαλύτερη ένταση όταν έφτασε η στιγμή του λογαριασμού. Οι δύο τους πλήρωσαν το ποσό μισά-μισά, κάτι που η Μαρία δεν είδε θετικά.

«Στο πρώτο ραντεβού ο άντρας πληρώνει», ήταν η θέση που εξέφρασε, εξηγώντας ότι για εκείνη η συγκεκριμένη κίνηση έχει τη δική της σημασία. Ο Αναστάσης, από την πλευρά του, δεν συμμερίστηκε την ίδια άποψη.

Σε εκείνο το σημείο, ο 20χρονος θέλησε να μάθει από τη Μαρία ποιες πρωτοβουλίες θεωρούσε ότι είχε πάρει η ίδια κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η απάντησή της δεν έριξε τους τόνους και η κουβέντα πέρασε γρήγορα από το συγκεκριμένο περιστατικό σε πιο προσωπικές αιχμές.

Η Μαρία του είπε ότι θεωρεί πως έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, με τον Αναστάση να αντιδρά και να υπερασπίζεται τη δική του στάση. Η μεταξύ τους συζήτηση είχε πλέον απομακρυνθεί από το αρχικό ζητούμενο ενός πρώτου ραντεβού και είχε μετατραπεί ξεκάθαρα σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Τελικά, όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουν αν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Η Μαρία δεν ήθελε να ξαναβγεί με τον Αναστάση, ενώ και ο ίδιος κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος για συνέχεια.

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