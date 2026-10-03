Kraaken: Η πλωτή πλατφόρμα που παράγει ρεύμα, νερό και φιλοξενεί data centers στην ανοιχτή θάλασσα

Η πλωτή πλατφόρμα Kraaken συνδυάζει την παραγωγή πράσινης ενέργειας και πόσιμου νερού με τη φιλοξενία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη θάλασσα.

Το Kraaken δεν είναι ένα σύνηθες πλωτό νησί, αλλά μια γιγαντιαία πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Optimal Transit, την τεχνολογική κοινοπραξία των InMar Technologies και OptiFuel Systems.

Το εγχείρημα γεννήθηκε με τη φιλοδοξία να συνδυάσει την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή πόσιμου νερού και τη φιλοξενία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε μία και μόνο θαλάσσια υποδομή.

Η υποδομή χρησιμοποιεί ναυπηγικό σχεδιασμό διπλού κύτους τύπου SWATH, ο οποίος προσφέρει ιδιαίτερη σταθερότητα στην ανοιχτή θάλασσα. Για την τροφοδοσία της αξιοποιεί το πατενταρισμένο σύστημα Digital Ocean Thermal, το οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια των ωκεανών για την παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων ή τη σύνδεση με το παραδοσιακό δίκτυο.

Μπορεί να τροφοδοτήσει 32.000 σπίτια και παράγει καθημερινά 30 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού

Στην έκδοση VITAL των 100 MW, το Kraaken μπορεί να μεταφέρει έως και 40 MW καθαρής ενέργειας στη στεριά, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου 32.000 νοικοκυριών.

Παράλληλα, παράγει καθημερινά 30 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης, καλύπτοντας τις ανάγκες 150.000 ανθρώπων, ενώ διατηρεί 60 MW αποκλειστικά για τις λειτουργίες των κέντρων δεδομένων και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και δεν διαθέτει σταθερή τοποθεσία, η κατασκευή έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ακτές με ελλιπείς υποδομές, νησιά, απομακρυσμένες περιοχές, ζώνες που έχουν πλήξει φυσικές καταστροφές, καθώς και αναπτυσσόμενες χώρες σε Αφρική, Ασία και Ειρηνικό Ωκεανό. Εκ των μεγαλύτερων πλεονεκτημάτων της είναι πως μπορεί να αποσυνδεθεί, να μεταφερθεί και να τεθεί ξανά σε λειτουργία σε διαφορετικό σημείο μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Το όραμα του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία αυτόνομων ενεργειακών πάρκων στη θάλασσα. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πέντε πλατφόρμες Kraaken που λειτουργούν συνδυαστικά θα μπορούσα να καλύψουν τις ενεργειακές, υδάτινες και ψηφιακές ανάγκες μιας μεγάλης μητροπολιτικής περιοχής.

«Πρόκειται για ένα και μόνο σκάφος ικανό να τροφοδοτεί το ισοδύναμο μιας μικρής πόλης, επ' αόριστον, από την ανοιχτή θάλασσα και χωρίς σύνδεση με το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο», εξήγησε ο Τζεφ Κλάιν, πρόεδρος της InMar Technologies.

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