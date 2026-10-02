Μηχανικός στην Κούβα έμεινε από βενζίνη λόγω έλλειψης: Έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μια ξεχασμένη τεχνική 80 χρόνων

Η πρωτοφανής έλλειψη καυσίμων στην Κούβα ώθησε έναν 56χρονο μηχανικό στο να αναβιώσει μια τεχνολογία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να κινεί το αυτοκίνητό του.

Οι σοβαρές ελλείψεις στη βενζίνη αναγκάζουν τους κατοίκους της Κούβας να επιστρατεύουν πρωτότυπες λύσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις του.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα του Χουάν Κάρλος Πίνο, ενός 56χρονου μηχανικού, που αρνήθηκε να αφήσει στο γκαράζ του παλιό του Fiat Polski 126p του 1980. Επανέφερε στο προσκήνιο μία τεχνολογία που είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, το αεριογόνο.

Πώς λειτουργεί το σύστημα αεριοποίησης

Η συγκεκριμένη πατέντα επιτρέπει τη μετατροπή του ξυλοκάρβουνου σε εύφλεκτο αέριο, ικανό να τροφοδοτήσει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στο πίσω μέρος του μικρού Fiat, ο Πίνο τοποθέτησε μια μεταλλική δεξαμενή που λειτουργεί ως μονάδα αεριοποίησης.

Μέσα σε αυτήν καίγεται το κάρβουνο, το οποίο, αφού περάσει από ένα χειροποίητο σύστημα ψύξης και φιλτραρίσματος, καίγεται για να παράγει ένα μείγμα εύφλεκτων αερίων

Παρά την πρακτικότητά της, η συγκεκριμένη μέθοδος συνοδεύεται από σημαντικούς περιορισμούς. Το όχημα χάνει ένα μεγάλο μέρος της ιπποδύναμής του, χρειάζεται αρκετό χρόνο προθέρμανσης για να τεθεί σε λειτουργία, ενώ η τελική του ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, η αυτονομία του περιορίζεται περίπου στα 85 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα ξυλοκάρβουνου.

Η τεχνολογία του αεριογόνου δεν είναι καινούργια. Γνώρισε ευρεία εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όταν οι ελλείψεις πετρελαίου ανάγκασαν τη μετατροπή εκατοντάδων χιλιάδων επιβατικών οχημάτων, λεωφορείων, φορτηγών και τρακτέρ.

Ωστόσο, η χρήση του αεριογόνου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Το αέριο που παράγεται περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα, ενός ιδιαίτερα τοξικού και δυνητικά θανατηφόρου αερίου. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους κατασκευές απαιτούν αυστηρά μέτρα προστασίας και συνεχή έλεγχο για την αποφυγή τυχόν διαρροών στην καμπίνα των επιβατών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ