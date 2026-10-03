Το «Σούπερ Αγόρι» του The Chase στο Gazzetta: «Υποστηρίζω την ΑΕΚ - Ήθελα να ουρλιάξω από χαρά όταν μου πρότειναν να γίνω Chaser»

Ο Νικόλας Παχής, το «Σούπερ Αγόρι» του The Chase, ανοίγει τα χαρτιά του στο Gazzetta Plus και μιλά για την διαδρομή του στο παιχνίδι, την πίεση, την αγάπη του για την ΑΕΚ.

Tο «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου επέστρεψε ανανεωμένο για έκτη συνεχή σεζόν στο MEGA την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18.30. Έχοντας ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων ανοίγει έναν νέο κύκλο καταδιώξεων, γεμάτο αδρεναλίνη, ταχύτητα και ανατροπές.

Τέσσερις παίκτες διεκδικούν και φέτος σημαντικά χρηματικά έπαθλα στο «The Chase». Εμπόδιο στην πορεία τους είναι οι Chasers. Η νέα προσθήκη, η «Κυρία ΠάνταΞέρει», «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» πήραν ξανά θέση μάχης.

Από παίκτης, Chaser στα 23

Από την θέση του παίκτη απέναντι στο «Γεράκι», μέχρι την καρέκλα του Chaser, ο Νικόλας Παχής έχει διανύσει μια διαδρομή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Το «Σούπερ Αγόρι» του The Chase έγινε σε ηλικία μόλις 23 ετών ο νεότερος chaser στην ιστορία του τηλεπαιχνιδιού παγκοσμίως. Με το βλέμμα στραμμένο και στον αθλητισμό, ο Νικόλας δεν περιορίζεται μόνο στο The Chase, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του και της πορείας του.

Με αφορμή την έναρξη της έκτης σεζόν του The Chase, που ξεκίνησε την Δευτέρα 28/9, μιλήσαμε μαζί με το «Σούπερ Αγόρι» για την εμπειρία του από την άλλη πλευρά της καταδίωξης, για τις στιγμές που τον έχουν δυσκολέψει, τους συναδέλφους Chaser και φυσικά για τον αθλητισμό και τις στιγμές που ο ίδιος έχει κρατήσει.

Έχεις ζήσει το The Chase και από τις δύο πλευρές. Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω στη στιγμή που ήσουν παίκτης, τι συμβουλή θα έδινες στον τότε εαυτό σου;

Όταν είχα λάβει μέρος στο Chase ως παίκτης, το αντιμετώπισα χαλαρά, γιατί δεν είχα τίποτα να χάσω. Πιστεύω πως αν γυρνούσα το χρόνο πίσω σε εκείνη την στιγμή, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα στον εαυτό μου. Πήγαινε παίξε και μην σε νοιάζει τίποτα. Άλλωστε, η συμμετοχή και μόνο σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει.

Εσύ πήγες στο The Chase ως παίκτης, έχασες από το Γεράκι και μετά από λίγο καιρό σου τηλεφώνησαν για να γίνεις Chaser. Όταν χτύπησε εκείνο το τηλέφωνο, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη;

Εννοείται βέβαια ότι δεν το πίστεψα στην αρχή. Έκανε «αγώνα» να με πείσει η κοπέλα στην άλλη άκρη της γραμμής ότι όντως ήθελαν ένα ραντεβού μαζί μου για την θέση του Chaser. Δεν σκεφτόμουν, ένιωθα ότι ήθελα να ουρλιάξω από χαρά, αλλά κρατήθηκα γιατί ήμουν σε μάθημα.

Υπάρχει ερώτηση που όταν τη βλέπεις λες από μέσα σου “όχι, αυτή δεν πρέπει να τη χάσω”;

Μέσα στις τόσες ερωτήσεις που καλούμαι να απαντήσω σε κάθε καταδίωξη, βρίσκω απολύτως λογικό να θεωρώ ότι υπάρχουν και αυτές οι ερωτήσεις που περιγράφεις. Παρ’ όλα αυτά, έχει τύχει και να απαντήσω λάθος σε κάποιες από αυτές, με τον κύριο λόγο να είναι η βιασύνη που πυροδοτείται από το άγχος. Διότι, το να είσαι Chaser δεν είναι και το πιο χαλαρό πράγμα στον κόσμο.

Υπάρχει κάποιος παίκτης που σε έχει κάνει πραγματικά να σκεφτείς “σήμερα μπορεί να χάσω”;

Μα φυσικά και έχω αντιμετωπίσει πολλές αξιόλογες περιπτώσεις παικτών (και ομάδων) που έχουν κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, με όπλο τις γνώσεις τους αλλά και με την ψυχραιμία τους, όταν το χρονόμετρο κυλά αντίστροφα. Και πιστέψτε με, αυτού του είδους τους παίκτες θέλω να έχω για αντιπάλους.

Αν έπρεπε να αντιμετωπίσεις έναν από τους άλλους τέσσερις Chasers σε μια καταδίωξη γνώσεων, ποιον θα ήθελες απέναντί σου;

Είναι όλοι τους σπουδαίοι, δύσκολο να απαντήσω τούτη την ερώτηση. Αν όμως έπρεπε να πω κάποιον, θα έλεγα τον «Αδέκαστο Επιθεωρητή». Το εύρος γνώσεων που έχει, είναι τεράστιο, για αυτό και θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους Chasers από αρκετά μεγάλη μερίδα παικτών που έρχονται για να παίξουν.

Στα 23 σου έγινες ο νεότερος Chaser παγκοσμίως. Τελικά το «Σούπερ Αγόρι» είναι ένας ρόλος που σου έδωσε το παιχνίδι ή είναι ένας ρόλος που νιώθεις ότι πρέπει καθημερινά να αποδεικνύεις ότι αξίζεις;

Το «Σούπερ Αγόρι» πιστεύω πως είναι απλά ένας ρόλος που μου δόθηκε για το παιχνίδι, αλλά και εκεί προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Έξω από το Chase, είμαι πάντα ο Νικόλας, δηλαδή αρκετά έως πολύ χαλαρός στην καθημερινότητά μου και αυτή την στάση ζωής έχω. Οπότε, δεν θεωρώ ότι πρέπει σώνει και ντε να αποδεικνύω ότι αξίζω αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Ως άνθρωπος που έχει συνηθίσει να απαντά σε ερωτήσεις υπό πίεση, πιστεύεις ότι θα τα κατάφερνες ως αθλητής σε μια κρίσιμη στιγμή ενός αγώνα;

Τι να πω, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εξαρτάται και από την συνθήκη, όπως και στο Chase. Πάντα λειτουργούμε υπό πίεση και παλεύουμε για το καλύτερο, αλλά δεν αποδίδουμε το ίδιο κάθε φορά. Άλλωστε, όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες.

Ποια ομάδα υποστηρίζεις και, αν έπρεπε να μπεις εσύ σε μια αθλητική ομάδα, σε ποια θέση πιστεύεις ότι θα έπαιζες;

Είμαι υποστηρικτής της ΑΕΚ από μικρό παιδί και δεν έχω καμία διάθεση να το κρύψω. Αν ήμουν σε κάποια αθλητική ομάδα, ίσως να ήμουν μια επιλογή από τον πάγκο, για το λεγόμενο «garbage time» που λένε στην αργκό του μπάσκετ, το οποίο και έχω εξασκήσει ερασιτεχνικά στα μαθητικά μου χρόνια. Για βασικός, ούτε λόγος!

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου αθλητής όλων των εποχών; Ποιον αθλητή θα ήθελες να βάλεις απέναντί σου σε μια καταδίωξη γνώσεων;

Ο αγαπημένος μου αθλητής όλων των εποχών, είναι φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όλη η ιστορία του και η δουλειά που έχει ρίξει για να γίνει ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του NBA συνολικά, είναι αυτά που με κερδίζουν και με εμπνέουν να παλεύω και να γίνομαι καλύτερος. Όσον αφορά μια υποθετική καταδίωξη με κάποιον αθλητή, δεν έχω σκεφτεί κάποιον, αλλά αν με έβαζες να παίξω κάποιο παιχνίδι στο Internet, θα μου άρεσε πολύ να έχω τον Μίλτο Τεντόγλου για αντίπαλο!

Ποια είναι η πιο έντονη αθλητική στιγμή που έχεις ζήσει ως φίλαθλος;

Μπορώ να πω δύο; Η πρώτη, ήταν η νίκη της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Αγγλία (1-2). Και ο λόγος, είναι φυσικά η μαχητικότητα που έβγαλαν στο χορτάρι, κουβαλώντας το τραύμα της αδόκητης απώλειας του Τζορτζ Μπάλντοκ. Η δεύτερη, η κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026 από την ΑΕΚ, με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο τέλος του ματς με τον Παναθηναϊκό. Με αυτόν τον τρόπο, οι όποιες αμφιβολίες για το πώς μπορεί μια ομάδα να ανακάμψει μετά από μια χρονιά αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα και με αλλαγή στην τεχνική ηγεσία (Μάρκο Νίκολιτς), αναιρέθηκαν.

Το The Chase έχει ξεκινήσει ήδη να προβάλλεται καθημερινά μέσα από την συχνότητα του MEGA για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ποιοι θα καταφέρουν να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας και να φύγουν από το πλατό με χρηματικό έπαθλο που μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ