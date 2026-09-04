Έφτιαξε τεχνητό νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια (vid)

Βρετανός καλλιτέχνης μετέτρεψε περισσότερα από 100.000 πλαστικά μπουκάλια σε ένα πλήρως λειτουργικό πλωτό νησί, δημιουργώντας ένα αυτόνομο σπίτι στην Καραϊβική.

Το να μετατρέψει κανείς δεκάδες χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια σε κατοικήσιμο χώρο φαντάζει κάτι το εξωπραγματικό, μόνο στο άκουσμα της ιδέας.

Όμως, ο Richart Sowa τα κατάφερε. Συλλέγοντας συστηματικά πεταμένα πλαστικά μπουκάλια, ο Βρετανός καλλιτέχνης κατασκεύασε το Joyxee Island, ένα τεχνητό πλωτό νησί που έμελλε να γίνει το σπίτι του στα ανοιχτά του Ίσλα Μούχερες στο Μεξικό.

Πώς έχτισε ένα νησί με... πλαστικά μπουκάλια;

Το εγχείρημά του βασίστηκε σε πρωτότυπες οικολογικές τεχνικές. Στη βάση τοποθέτησε μέσα σε δίχτυα περισσότερα από 100.000 μπουκάλια, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη άνωση για μία έκταση περίπου 740 τετραγωνικών μέτρων, σε απόσταση 30 μέτρων απ' την ακτή.

Επάνω στην πλατφόρμα υψωνόταν η τριώροφη κατοικία του Richart, όπου συζούσε με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους. Η δομή διέθετε ηλιακά πάνελ, μικρές δεξαμενές, καθώς και καλλιεργήσιμες ζώνες για λαχανικά και βότανα.

Η τουριστική ατραξιόν που «ναυάγησε» εξαιτίας του καιρού

Το νησί γρήγορα κατάφερε να μετατραπεί σε πόλο έλξης για τουρίστες, οι οποίοι μεταφέρονταν εκεί με μία βάρκα που ήταν επίσης κατασκευασμένη από πλαστικά μπουκάλια, ενώ το πρότζεκτ «μαγνήτισε» τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε έναν χρόνο μετά. Ωστόσο, οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Καραϊβική αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο και τα πράγματα δεν πήραν θετική τροπή.

Μετά από αλλεπάλληλες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες, οι τοπικές αρχές ζήτησαν την απομάκρυνση του τεχνητού νησιού, με αποτέλεσμα του Joyxee Island να αποσυναρμολογηθεί οριστικά τον Ιανουάριο του 2019.

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