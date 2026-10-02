Η νέα εφαρμογή που σου μαθαίνει τα πάντα για τα τρόφιμα που αγοράζεις, με ένα σκανάρισμα!

Μια εφαρμογή για iOS και Android επιχειρεί να κάνει πιο απλή την ανάγνωση των διατροφικών πληροφοριών, δίνοντας στον καταναλωτή μια συνοπτική εικόνα και την ανάλυση πίσω από αυτή.

Πόσες φορές έχουμε σταθεί μπροστά σε ένα ράφι, έχουμε γυρίσει μια συσκευασία για να διαβάσουμε την ετικέτα και τελικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν πίνακα γεμάτο αριθμούς, συστατικά και όρους που δεν είναι πάντα εύκολο να αποκωδικοποιηθούν;

Η Underneath έρχεται να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, ξεκινώντας από κάτι που υπάρχει σχεδόν σε κάθε συσκευασμένο τρόφιμο: το barcode.

Ο χρήστης σκανάρει το barcode ενός προϊόντος μέσα από την εφαρμογή και αποκτά μια συνοπτική βαθμολογία, μαζί με ανάλυση των παραμέτρων που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Έτσι, αντί η ετικέτα να αποτελεί απλώς μια σειρά πληροφοριών, γίνεται η αφετηρία για μια πιο εύκολη σύγκριση προϊόντων.

Τρεις άξονες πίσω από τη βαθμολογία

Η Underneath είναι εφαρμογή για iOS και Android και βασίζεται σε δημοσιευμένη μεθοδολογία, η οποία εξετάζει τρεις βασικούς άξονες: τα θρεπτικά στοιχεία, το επίπεδο επεξεργασίας και τα πρόσθετα.

Όταν υπάρχουν αξιοποιήσιμα δεδομένα και για τους τρεις άξονες, η στάθμιση είναι 40% για τα θρεπτικά στοιχεία, 30% για το επίπεδο επεξεργασίας και 30% για τα πρόσθετα. Οι υπολογισμοί γίνονται ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να συγκριθούν με πιο ομοιόμορφο τρόπο.

Το σημαντικό είναι ότι η βαθμολογία δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που βλέπει ο χρήστης. Μέσα από την ανάλυση μπορεί να δει τα κριτήρια που οδήγησαν στο αποτέλεσμα και να κατανοήσει καλύτερα τι βρίσκεται πίσω από αυτό.

«Θέλαμε να κάνουμε πιο εύκολη την ανάγνωση της ετικέτας τη στιγμή της αγοράς. Η βαθμολογία είναι ένα σημείο εκκίνησης: η ανάλυση δείχνει τα κριτήρια πίσω από αυτήν, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να συγκρίνει τις πληροφορίες και να αποφασίζει ο ίδιος», αναφέρει ο Θάνος Ρόκκας, ιδρυτής της Underneath.

Από τη βαθμολογία στην πληροφορία

Η λογική της εφαρμογής δεν είναι να αντικαταστήσει την ετικέτα του προϊόντος, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε αυτή. Η Underneath επισημαίνει ότι η βαθμολογία και οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί της αποτελούν αποτέλεσμα της δικής της μεθοδολογίας και δεν συνιστούν κλινική αξιολόγηση ή εξατομικευμένη διατροφική συμβουλή.

Παράλληλα, η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει προτάσεις προϊόντων της ίδιας κατηγορίας βάσει των δημοσιευμένων κριτηρίων της.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει σημασία είναι η προέλευση των δεδομένων. Η Underneath χρησιμοποιεί δεδομένα προϊόντων από τη βάση Open Food Facts και, σε ορισμένες αγορές, δεδομένα λιανεμπόρων. Όπως συμβαίνει με κάθε βάση δεδομένων προϊόντων, οι πληροφορίες μπορεί να είναι ελλιπείς, παλαιότερες ή να αφορούν διαφορετική έκδοση ενός προϊόντος.

Σε περιπτώσεις όπου κάποια συστατικά εκτιμώνται, αυτό δηλώνεται από την εφαρμογή και εφαρμόζεται ανώτατο όριο στη βαθμολογία. Για τον λόγο αυτό, η ετικέτα του συγκεκριμένου προϊόντος παραμένει η βασική αναφορά.

Ένα εργαλείο για τη στιγμή της αγοράς

Η ιδέα πίσω από την Underneath είναι αρκετά απλή: να μεταφέρει περισσότερη πληροφορία από την ετικέτα στην οθόνη του κινητού, χωρίς ο καταναλωτής να χρειάζεται να αποκωδικοποιήσει μόνος του κάθε στοιχείο.

Η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και η διαδικασία υποβολής ένστασης είναι διαθέσιμα online, ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό προκύπτει.