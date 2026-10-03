Τα γυρίζει ο Ζαχαρός μετά την τραγική ατάκα για την Εριέτα Μόλχο: «Ήταν λάθος μου, ζητώ συγγνώμη»

Τι είπε ο Σταμάτης Ζαχαρός μετά τις αντιδράσεις για τη φράση «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»

Σε δημόσια απολογία προχώρησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «ΕΔΩ» του ONE, Σταμάτης Ζαχαρός, μετά την αναφορά που έκανε την Παρασκευή για την Εριέττα Μόλχο, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

Η τοποθέτησή του, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δικηγόρο Θωμά Στάικο, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media και όχι μόνο, με τον ίδιο να επανέρχεται το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου και να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη διατύπωση «δικό μου λάθος».

Η επίμαχη αναφορά

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Θωμά Στάικο, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια Βούλγαρη στη δικαστική υπόθεση για τα Τέμπη, ο Σταμάτης Ζαχαρός αναφέρθηκε στην υπόθεση της Εριέττας Μόλχο.

«Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

⚠Μια ντροπιαστική στιγμή για την Ελληνική τηλεόραση και για τη δημοσιογραφία.

🖌️Ο Δικηγόρος της οικογένειας θύματος λέει ότι με το μπάζωμα στα #Τέμπη μια κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ: Η Εριέττα Μόλχο

❌Ο Ζαχαρός απαντά: «Μήπως δεν ήταν στο τρένο;»

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά… pic.twitter.com/RtjlZhbOk6 — Chris Avramidis (@chris_avramidis) October 2, 2026

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε δικαιολογημένα σφοδρές αντιδράσεις, κι έτσι το πρωί του Σαββάτου, ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια για όσα είπε, εξηγώντας ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη της Εριέττας Μόλχο ή να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας για την τραγωδία των Τεμπών.

«Ήταν λάθος μου»

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Ζαχαρός αναφέρει:

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν δικό μου λάθος και δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση ούτε ειρωνεία προς την αδικοχαμένη Εριέττα Μόλχο ούτε, πολύ περισσότερο, υιοθέτηση οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας.

Η πρόθεσή μου ήταν να ασκήσω ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή.

Όμως η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν απολύτως λανθασμένη και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξα να εκφράσω αυτή την άποψη ήταν επίσης λάθος. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από τη συγκεκριμένη αναφορά και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένεια της Εριέττας Μόλχο και τους συγγενείς όλων των θυμάτων των Τεμπών.

Δεν ήταν ούτε πρόθεσή μου ούτε επιθυμία μου να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου που χάθηκε τόσο άδικα, ούτε έχω υποστηρίξει ποτέ κάποια θεωρία που αμφισβητεί τα γεγονότα ή τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

Η διατύπωσή μου ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.

Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και θα συνεχίσω να παρουσιάζω και να σχολιάζω τα γεγονότα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανάγκη των συγγενών να δικαιωθούν».

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν δικό μου λάθος και δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση ούτε ειρωνεία προς την αδικοχαμένη Εριέττα Μόλχο ούτε, πολύ περισσότερο, υιοθέτηση οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας.



Η πρόθεσή μου ήταν να ασκήσω ειρωνική κριτική σε… October 3, 2026

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