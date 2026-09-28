GoFundMe: Ακύρωσε έρανο 281.000 δολαρίων για 81χρονο που εργάζεται ακόμα και έχει καρκινοπαθή σύζυγο

Η πλατφόρμα GoFundMe ακύρωσε έρανο 281.000 δολαρίων για 81χρονο εργαζόμενο, επιστρέφοντας τα χρήματα στους δωρητές λόγω παραβίασης των όρων χρήσης.

Η δημοφιλής πλατφόρμα GoFundMe προχώρησε στη διαγραφή μιας διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων για έναν ηλικιωμένο άνδρα, επικαλούμενη παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα βίντεο με τον 81χρονο Ντον Τζόνσον έγινε viral. Στο υλικό από κάμερα κουδουνιού, ο ηλικιωμένος φαινόταν να κουβαλά με δυσκολία δύο βαριές βαλίτσες στις σκάλες ενός σπιτιού.

Ο Τζόνσον, από το Ντάλας του Τέξας, εργάζεται - παρά την ηλικία του - τα τελευταία τρία χρόνια ως εξωτερικός συνεργάτης που επιστρέφει χαμένες αποσκευές σε επιβάτες, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα θεραπείας της συζύγου του, Τζοζεφίν, που πάσχει από καρκίνο. Το ζευγάρι είναι μαζί 57 χρόνια.

Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία για τον Τζόνσον;

Η Έριν Χάουελ, η γυναίκα που είδε τον 81χρονο να ανεβάζει τις βαλίτσες της και έμαθε την ιστορία του, αποφάσισε να δημιουργήσει τη σελίδα στο GoFundMe. Περιγράφοντας την εικόνα του, έγραψε: «Τις προάλλες κοίταξα την κάμερα της πόρτας μου και είδα έναν 81χρονο άνδρα να κουβαλά αργά και επίπονα τις βαριές βαλίτσες μου. Φαινόταν εντελώς εξαντλημένος και τα βήματά του ήταν βαριά από την προσπάθεια».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, με περισσότερους από 5.300 ανθρώπους να προσφέρουν συνολικά πάνω από 281.000 δολάρια.

Το GoFundMe ακύρωσε τον έρανο: Τι ανέφερε στη δήλωσή του

Ωστόσο, η σελίδα αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά. Σε δήλωσή της στο Fox 4, η GoFundMe ανέφερε: «Η διασφάλιση ότι το GoFundMe είναι ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέρος για προσφορά και λήψη βοήθειας αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας. Μετά από περαιτέρω έλεγχο από την ομάδα Ασφάλειας, ο λογαριασμός του διοργανωτή και ο έρανος βρέθηκαν να παραβιάζουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αφαίρεση της εκστρατείας και την επιστροφή των χρημάτων».

Η εταιρεία συμπλήρωσε: «Οι πολιτικές του GoFundMe, μαζί με εκείνες των επεξεργαστών πληρωμών μας, απαιτούν αυθεντικότητα και διαφάνεια για τους δωρητές. Επειδή αυτό το πρότυπο δεν πληρώθηκε εδώ, όλοι οι δωρητές αποζημιώθηκαν βάσει της Εγγύησης Προσφοράς του GoFundMe, η οποία εγγυάται πλήρη επιστροφή χρημάτων στη σπάνια περίπτωση που κάτι δεν είναι σωστό».

Οι ελπίδες που που γκρεμίστηκαν μετά την απόσυρση

Πριν από την απενεργοποίηση της σελίδας, ο 81χρονος είχε εκφράσει την ελπίδα ότι τα χρήματα θα του επέτρεπαν να σταματήσει την εργασία: «Νομίζω πως θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω και αυτό είναι εκπληκτικό», είχε δηλώσει στο Fox 4, ενώ η σύζυγός του συμπλήρωσε: «Αισθάνομαι ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Κάποιοι έχουν κάνει σχόλια και προσεύχονται για εμάς. Είναι απλά ένα συναίσθημα χαράς».

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