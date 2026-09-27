Μέντιουμ λέει ότι είδε στα ταρώ πως θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ: Η ημερομηνία που βάζει στο κάδρο

Τι θα συμβεί στον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τις εκλογές του 2028; Ένας αυτοαποκαλούμενος «προφήτης» περιγράφει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του.

Μια νέα αμφιλεγόμενη πρόβλεψη για το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει συζητήσεις, με έναν άνδρα που υποστηρίζει ότι έχει την ικανότητα να «βλέπει» το μέλλον να περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, του έχουν αποκαλυφθεί για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Trevor, παρουσιαστής του YouTube καναλιού Scrying Out Loud, υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του σχετικά με την πορεία του Τραμπ και πως πλέον πιστεύει ότι μπορεί να καταλάβει πού διαδραματίζεται και πώς θα εξελιχθεί. Σε βίντεο διάρκειας σχεδόν μίας ώρας, χρησιμοποιεί κάρτες ταρώ και τις συνδέει με διαφορετικές ημερομηνίες, επιχειρώντας να ερμηνεύσει γεγονότα από το παρελθόν αλλά και να κάνει προβλέψεις για το μέλλον.

Ο Trevor αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα υγείας που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχουν επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσουν τον Τραμπ, μεταξύ άλλων την υποτιθέμενη διάγνωση άνοιας το 2017-2018, ενώ συνδέει την επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed τον Νοέμβριο του 2019 με ένα υποτιθέμενο εγκεφαλικό επεισόδιο που, σύμφωνα με την αφήγησή του, εντοπίστηκε εγκαίρως.

Στη συνέχεια αναφέρεται στη νοσηλεία του Τραμπ με COVID-19 τον Οκτώβριο του 2020, υποστηρίζοντας ότι αυτή προκάλεσε μακροχρόνια καρδιακή βλάβη. Κάνει ακόμη λόγο για ένα δεύτερο υποτιθέμενο εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2025 και για εμφάνιση διαταραχής επιληπτικών κρίσεων λίγο αργότερα. Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πράγματα που «διάβασε» στα ταρώ για ψυχαγωγικούς σκοπούς και όχι ιατρικές ή επιστημονικές εκτιμήσεις. «Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να κάνω λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόβλεψη για το τέλος και η άλλη «όραση» για το 2028

Σύμφωνα με τον Trevor, ο Τραμπ θα μπορούσε να πεθάνει σε ξενοδοχείο ή θέρετρο, ενώ ανέφερε διάφορα πιθανά σενάρια, όπως έντονο πονοκέφαλο, πτώση ή ένα ξαφνικό περιστατικό, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θεωρεί πως το σενάριο που «βλέπει» συνδέεται περισσότερο με νευρολογικό παρά με καρδιακό πρόβλημα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Ο Trevor δεν είναι, πάντως, ο μόνος που έχει κάνει δημόσια πρόβλεψη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Craig Hamilton-Parker, ο οποίος έχει παρουσιαστεί ως «Προφήτης της Καταστροφής», έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για οράματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν σημαντικά παγκόσμια γεγονότα. Μεταξύ των ισχυρισμών που έχουν αποδοθεί στις προηγούμενες προβλέψεις του είναι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και η πανδημία του κορωνοϊού.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο VT.co, ο Hamilton-Parker υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί στις «οράσεις» του. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι όταν ολοκληρώσει την πολιτική του καριέρα, θα μπορούσε να μετατραπεί σε θρησκευτική προσωπικότητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο ισχυρισμός του σχετικά με το 2028.

Ο Hamilton-Parker είπε ότι εδώ και καιρό αισθάνεται πως ο Τραμπ θα έχει τρίτη προεδρική θητεία, συνδέοντας το σενάριο αυτό με μια μελλοντική διεθνή κρίση και έναν πιθανό πόλεμο με την Κίνα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προσωπικούς ισχυρισμούς και προβλέψεις των συγκεκριμένων ατόμων και όχι επιβεβαιωμένες πληροφορίες ή επιστημονικές εκτιμήσεις.

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