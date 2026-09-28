Εγνατία Οδός: Οδηγός έφτασε τα 310 χλμ./ώρα και ανέβασε το βίντεο στο TikTok - «Άμα το ζεις, το ζεις λέμε»

Το κοντέρ φτάνει σε αδιανόητη ένδειξη και το βίντεο που ανέβηκε στα social media βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει ένα αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο ύψος του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

BMW M5 στα 310 χλμ./ώρα

Στο σχετικό υλικό, που αναρτήθηκε στο TikTok, εμφανίζεται μια BMW M5 να φτάνει την ένδειξη των 310 χλμ./ώρα στο ταχύμετρο. Ο οδηγός, μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «άμα το ζεις, το ζεις λέμε».

Η δημοσίευση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών λόγω της ταχύτητας με την οποία φέρεται να κινείται το όχημα.

Παρότι το βίντεο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς καταγράφηκε. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο οδηγός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν θέσει το ψηφιακό υλικό υπό εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του οδηγού και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε το βίντεο.

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