Ο πιο ευτυχισμένος λαός του κόσμου λέει αυτές τις 4 φράσεις σχεδόν κάθε ημέρα - Και όλα φτιάχνουν

Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου για το 2026. Και όπως ήδη, μάλλον, γνωρίζεις, αυτή δεν είναι η πρώτη της φορά. Αν ταξιδέψεις ως εκεί, θα ακούσεις τους ντόπιους να λένε συχνά 4 φράσεις γεμάτες αισιοδοξία.

Αν μπορούσαμε να μετακομίσουμε σε μια χώρα για μερικούς μήνες, σίγουρα θα επιλέγαμε τη Φινλανδία - όχι, γιατί λατρεύουμε τα Χριστούγεννα - αλλά γιατί αποτελεί την πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας των Ηνωμένων Εθνών. «Κλέβοντας» την πρώτη θέση από το γειτονάκι της, τη Δανία, η Φινλανδία είναι μια χώρα πρότυπο για όσους επιθυμούν να ζήσουν μέσα στη χαρά, τη θετική ενέργεια και την αισιόδοξη διάθεση - κι ας βλέπουν τον ήλιο μια φορά το τρίμηνο.

Οι κάτοικοι της Σκανδιναβικής χώρας έχουν υιοθετήσει έναν αξιοζήλευτο τρόπο ζωής, θέτοντας ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία και την ευημερία τους. Η καθημερινότητά τους είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, που η δουλειά διαρκεί όσο το προβλεπόμενο, από το κράτος, ωράριο και ύστερα ξεκινάει η προσωπική ζωή. Το άγχος δεν κατέχει, σε καμία περίπτωση, τη θέση που έχει στην ελληνική κοινωνία, αφού η πολιτεία έχει φροντίσει να διασφαλίσει τους πολίτες της σε κάθε επίπεδο, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους. Για τον σεβασμό, δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε: είναι δεδομένος και αδιαπραγμάτευτος.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr