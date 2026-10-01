Ο πιο ευτυχισμένος λαός του κόσμου λέει αυτές τις 4 φράσεις σχεδόν κάθε ημέρα - Και όλα φτιάχνουν
Αν μπορούσαμε να μετακομίσουμε σε μια χώρα για μερικούς μήνες, σίγουρα θα επιλέγαμε τη Φινλανδία - όχι, γιατί λατρεύουμε τα Χριστούγεννα - αλλά γιατί αποτελεί την πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας των Ηνωμένων Εθνών. «Κλέβοντας» την πρώτη θέση από το γειτονάκι της, τη Δανία, η Φινλανδία είναι μια χώρα πρότυπο για όσους επιθυμούν να ζήσουν μέσα στη χαρά, τη θετική ενέργεια και την αισιόδοξη διάθεση - κι ας βλέπουν τον ήλιο μια φορά το τρίμηνο.
Οι κάτοικοι της Σκανδιναβικής χώρας έχουν υιοθετήσει έναν αξιοζήλευτο τρόπο ζωής, θέτοντας ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία και την ευημερία τους. Η καθημερινότητά τους είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, που η δουλειά διαρκεί όσο το προβλεπόμενο, από το κράτος, ωράριο και ύστερα ξεκινάει η προσωπική ζωή. Το άγχος δεν κατέχει, σε καμία περίπτωση, τη θέση που έχει στην ελληνική κοινωνία, αφού η πολιτεία έχει φροντίσει να διασφαλίσει τους πολίτες της σε κάθε επίπεδο, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους. Για τον σεβασμό, δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε: είναι δεδομένος και αδιαπραγμάτευτος.
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